Toyz販毒入獄再加一罪！亂爆網美多人濫交　掏錢和解曝月薪20萬

記者黃宥寧／台北報導

網紅Toyz（劉偉健）因販毒入獄服刑中，但他先前直播亂爆民眾手機號碼及某未成年網美涉多人濫交等遭起訴。法院審理時，他與被害人以10萬元達成和解，但網美則未現身調解。士林地院審結，依違反個人資料保護法等罪，處應執行有期徒刑3月，可易科罰金，Toyz月薪也意外曝光。

Toyz在2022年間，於北市南港住家以YT開直播談論網紅糾紛時，卻直接公布高姓民眾手機號碼公開說「那個某某欠你的錢，我慢慢還給你，你可以配合我演場戲跟她說」、「我知道你也有受到傷害，但我希望兩邊都好好的」等，導致看到直播的觀眾都看到高的手機號碼。

▲該網美秀出士林地檢署起訴書，強調「亂說話是會付出代價的」。（圖／翻攝自當事人IG）

2022年10月18日又在直播，大聊《原子少年》「小孩」何世華捲入未成年網美感情糾紛退團風波，並爆料1張LINE截圖，其中網美提「你怕她真的想要4個人壞壞哦」，直播過程，添加諸多不實污辱字眼，如廢物、妓女等，該名網美本人甚至出面駁斥，指案件已進入司法程序，「影片所敘述內容非常多與事實完全不符，希望您下架影片」但該影片多達43萬次觀看次數。高姓民眾、網美各自報警提告。

法官審酌Toyz身為網路直播主，為求節目效果，竟恣意散布僅涉私德且毀損被害人名譽言論、文字，嚴重欠缺尊重他人名譽權觀念，考量雙方以10萬達成和解，而被害網美未到庭調解，被告犯後態度刊稱良好，及自陳高中畢業、入監前從事影音創作工作、月收入約20萬元、未婚、需扶養父母等，依違反個資法判處應執行有期徒刑3月，可易科罰金。