天使心家族「336愛奇兒家庭日」　展榮展瑞攜手公益支持愛奇兒家庭

▲展榮展瑞積極參與公益，擔任336友好天使。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

生活中心／綜合報導

愛奇兒（Angel）是天使心家族用來稱呼身心障礙孩子的美麗代號，但身心障礙家庭所面臨的困難，仍然是非常現實而且殘酷的。根據統計，台灣平均每100位孩子中就有6至8名是愛奇兒。天使心家族基金會服務愛奇兒（身心障礙兒）家庭逾20年，從2010年起於每年3月第3個星期6推動「336愛奇兒家庭日」以「友愛扶持，健康心靈」為號召，串聯台北、桃園、台中、台南以及高雄五地同歩舉行。2024年「336愛奇兒家庭日」邀請展榮展瑞K.R Bros擔任336友好天使展現愛心，另外出席的還包括台北社會局局長姚淑文與台北市議員曾獻瑩。局長姚淑文表示，自去年接觸到336活動，呼籲社會大眾刻不容緩的一起支持愛奇兒家庭。

天使心家族執行長林照程表示，促進愛奇兒家庭心理健康是天使心家族今年重要目標，呼籲社會大眾看見愛奇兒家庭的困難，給予更多的支持和協助。林照程也強調，父母是愛奇兒最重要的支柱，唯有父母先走出來，孩子才有希望，他鼓勵愛奇兒家長勇敢走出來，尋求社會的幫助，共同為孩子創造更美好的未來。

▲天使心家族與展榮展瑞將於3/16(六)在台北市立動物園，與愛奇兒家庭共同體驗闖關活動，邀請大家一同參與。

「這群人」停更不解散，擔任336友好天使的展榮展瑞更進一步關懷公益議題，在經營頻道過程中，體會社會關注眼光及自我期許下的創作壓力，更能同理愛奇兒家庭在生活中面臨的壓力與困境。記者會上，展榮展瑞分享，由於父親的中風，在一年照顧期中，讓他們能深刻理解到照護者的辛苦與壓力，並為照護者的付出感到敬佩。展榮展瑞在記者會上演繹友好情境劇，示範如何透過「認識、理解、接納、友好」的力量，讓愛奇兒家庭感受溫暖。

展榮展瑞也將於3/16(六)至台北市立動物園，與愛奇兒家庭共同體驗闖關活動，現場設計四大心靈紓壓闖關活動，讓愛奇兒家庭藉由戶外活動，擴展人際並釋放壓力，邀請社會大眾與青年朋友相偕同樂，每個人皆能以志工參與、捐款等不同形式，發揮愛的本能傳達心意。