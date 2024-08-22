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美前聯合國大使分析台灣、中國道德差異　建議超前部署面對侵略

▲▼總統賴清德接見「美國前駐聯合國常代海莉（Nikki Haley）大使訪問團」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接見「美國前駐聯合國常代海莉（Nikki Haley）大使訪問團」。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德22日上午接見「美國前駐聯合國常代海莉（Nikki Haley）大使訪問團」。海莉在致詞時表示，台灣跟中國的道德差異，在新冠疫情時最明顯，中國企圖掩蓋事實，不向世界發出警告，因為其傲慢而放任全世界數百萬人失去生命，且至今尚未為此負起責任。她認為，不能等待中國是否真的會侵略台灣，必須超前部署，必須強化同盟關係、擬定計畫，並將明確訊息傳達給全世界。

賴清德致詞時表示，歡迎海莉大使及夫婿海麥可（Michael Haley）首度訪問台灣，並參加「凱達格蘭論壇」發表專題演說，台灣充分感受到海莉大使的溫暖友誼，以及對台灣的堅定支持。

賴清德說，他一直希望能親自向海莉大使表達謝意，感謝她在擔任駐聯合國常任代表時，為台灣仗義執言，也為台灣人民無法進入聯合國大廈感到委屈，並強烈主張聯合國屬於全世界，任何一個國家的人民都有權利進入聯合國大廈裡從事各項工作。

賴清德表示，他要感謝海莉大使肯定台灣在COVID-19期間的表現，並強烈主張台灣的健康人權不應被摒除在世界衛生組織（WHO）之外，甚至公開主張台灣應加入國際社會，讓台灣在國際社會有更多的表現空間，也鼓勵聯合國及國際組織應接納台灣。

賴清德也感謝海莉大使在台灣面對中國極權威脅的時候，公開呼籲美國及國際社會支持台灣，並主張美國應該要跟台灣簽訂自由貿易協定，以避免被中國打壓、孤立，讓台灣有更大的力量來對抗來自中國的威脅。

賴清德表示，台灣深刻了解地緣政治變化、極權主義興起使全球民主受到強烈的威脅之下，我們位於印太區域第一島鏈，一定會強化自己的國防力量與經濟韌性，跟民主陣營站在一起，共同發揮嚇阻的力量，以備戰達到避戰，用實力求得台海的和平穩定。

最後，賴清德再次感謝海莉大使公開呼籲國際民主陣營應該要團結在一起，避免極權主義的擴張危及世界的和平穩定，台灣人民充分感受到她的正義力量。

▲▼總統賴清德接見「美國前駐聯合國常代海莉（Nikki Haley）大使訪問團」。（圖／總統府提供）

隨後，海莉致詞時表示，很榮幸能在昨日「凱達格蘭論壇」發表演說。她說，大家看到台灣有一群勇敢的人民，了解自由及民主的重要，而共產中國所重視的是掌權及壓迫，試圖以壓抑人民的方式展現權力。

海莉指出，台灣和中國之間的道德差異在新冠疫情期間更為明顯。台灣努力發聲讓全世界知道這個來自中國的病毒，對比中國企圖掩蓋病毒來自中國的事實，也不向世界發出警告，因為其傲慢而放任全世界數百萬人失去生命，且至今尚未為此負起責任。

海莉表示，她來到台灣是要展現團結，讓台灣人民了解美國人民支持台灣，且樂見台灣取得成功。她期盼持續強化相互依賴的台美夥伴關係，不論是在軍事、商業、學術方面，並持續向全世界宣揚民主的重要。

海莉說，她認為有必要回國告訴美國人民為什麼應該重視台灣，在這個時刻，必須保持警醒，我們已看到俄烏戰爭及以哈衝突，不能等待中國是否真的會侵略台灣，必須超前部署。我們必須強化同盟關係、擬定計畫，並將明確訊息傳達給全世界。

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