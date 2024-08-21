菜鳥司機首次載鋼梁撞毀忠孝橋　車上「大餅」顯示超過50km速限

▲聯結車上鋼梁撞破護欄，警方扣留行車紀錄器，發現車輛停止前的時速約在60至70公里之間，已超過該路段的50公里速限。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

34歲的洪姓聯結車司機入職公司僅1個多月，仍在實習階段，昨（20）日駕駛聯結車載運鋼梁行經忠孝橋，於轉彎處因鋼梁位移撞毀護欄，導致雙北交通大亂。警方隨即扣留聯結車的行車紀錄器，顯示在車輛停止前的時速約在60至70公里之間，已超過該路段的50公里速限。不過，根據現行法律，行車紀錄器所顯示的車速僅能作為釐清事故責任的參考，無法直接作為舉發超速的依據。

洪姓司機昨天清晨5時許從桃園某鋼鐵公司出發，載運鋼梁前往台北雙子星大樓工地。行經高架橋轉彎處時，超重10餘噸的鋼梁發生位移，繩索鬆脫，導致鋼梁撞毀忠孝橋護欄，碎石波及橋下兩輛停放車輛，所幸未造成人員傷亡。仍在實習階段的洪男昨天是首次載運鋼梁，沒想到就發生意外。

▲聯結車駕駛才到公司一個多月，因為撞破護欄造成交通大打結，上銬移送 。（圖／記者戴上容攝）

警方在事發後立即扣留聯結車的行車紀錄器（俗稱大餅），紀錄器顯示在車輛靜止前的速度約為時速60至70公里，超過該路段的50公里限速。然而，現行法律規定，行車紀錄器顯示的車速數據無法精確，因此僅能作為釐清事故責任的參考，無法直接作為開罰依據。

▲聯結車撞破護欄現場狀況。（圖／記者戴上容翻攝）

▲忠孝橋現場畫面。（圖／記者戴上容攝）