醉男「摸黑躺國道」駕駛急閃避　原因曝光：罹癌心情鬱悶

記者楊永盛／苗栗報導

國道1號南下118公里、苗栗頭份路段，昨（20日）晚出現驚悚畫面，鍾姓男子不明原因躺在外側路肩和車道間，還不時抬頭觀望，許多駕駛紛紛減速繞過，雖然未釀成交通事故，鍾男也平安回家，但國道第二大隊警方今天強調，將傳喚鍾男到案，追究是否觸犯公共危險罪。

昨晚有網友在臉書「我是頭份人」等社團，PO出一段翻攝高速公路局即時路況影像，畫面中有一名男子，昨晚20時05分左右，突然躺臥在國道1號南下118公里外線車道和路肩上，身體有一半躺進車道，男子還不時抬頭往後看，駕駛紛紛閃避，險象環生。有路過的用路人留言：「褲底一包！嚇死人」、「他是真的很想死嗎？」

▲頭份警方發現鍾姓醉漢時，他幾乎難以站穩，但他闖入國道嚇壞許多駕駛，國道警方將追究鍾的公共危險罪嫌。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

國道二大隊警方表示，昨20：08接獲報案，20:17分楊梅分隊巡邏車抵達現場時，並未發現民眾躺臥在外側車道及路肩上，經員警沿國道跨越橋檢修梯走上平面道路查看，結果在頭份市隆頂街口，發現鍾男（62歲）躺在路邊昏睡，後來頭份警分局到場，又發現鍾男在高架橋上走來走去，最後疑似不勝酒力坐躺地面，通知家屬將其帶回家中休息。

國道警方說，因鍾男已呈現昏睡狀態疑似酒醉，根本無法正常回答員警詢問內容，警方今天將通知鍾男到案說明，並視相關事證，釐清鍾是否涉及《公共危險》罪嫌，再依法移送檢察官偵辦。

警方呼籲，行人闖入國道違規行為，可《道路交通管理處罰條例》第33條第4項規定，處行為人新臺幣3千元以上6千元以下罰鍰，如致生往來之危險者，將依公共危險罪究辦。

附近鐵工廠的老闆說，鍾男平時愛喝酒，昨天晚上他的員工8點多回來時，就看到鍾躺在平面道路的地上；警方側面了解，鍾男近期得知罹患癌症，心情鬱悶才借酒澆愁。