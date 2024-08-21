嘉義球棒隊街頭鬥毆畫面曝！疑酒後網路互嗆爆衝突　2人受傷送醫

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導



嘉義市西區保安二路20日11時許發生鬥毆事件，警方獲報後到場，雙方當事人皆已離開，其中一方有2人受傷送醫院治療，據了解疑為酒後口角，進而在網路互嗆後，引發鬥毆衝突街頭暴力。

▲嘉義球棒隊在保安二路鬥毆，其中一方有2人受傷。（圖／翻攝黑色豪門企業，下同）

一段影片在網路上瘋傳，內容為雙方人馬在保安二路發生鬥毆，手上持有球棒、刀械等，附近民眾看狀大喊「報警！報警！」，現場也有多輛支援車輛，雙方在亂鬥後搭車離去。

警方表示，北興派出所於20日11時許受理轄內保安二路有人持球棒、刀械鬥毆案件，隨即啟動快打機制前往現場，但警方到達現場時，雙方當事人皆已離開，其中一方有2人受傷送醫院治療。

警方表示，現場受傷人員經送醫治療無生命危險，經漏夜追查涉案人員及車輛，已查知本案起因是蔡姓犯嫌在KTV唱歌飲酒而與另一方發生酒後口角，進而在網路互嗆後，所引發的街頭暴力鬥毆衝突，目前已有5名相關涉案人到案，後續仍持續追查偵辦中，本案將依刑法妨害秩序(聚眾鬥毆)、傷害等罪嫌報請嘉義地方檢察署偵辦。

警方呼籲，民眾遇有糾紛情事，應採取理性和平、合法方式解決問題，或撥打110請警方到場處理，切勿僅因一時氣憤而滋事，警方於暴力滋擾行為，絕對是採取零容忍之態度，並依法究辦，以維護轄區治安平穩。