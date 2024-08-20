二戰以來首次！立陶宛「砸354億」建軍事基地　容納4000德軍守邊疆

▲立陶宛建造大型軍事基地，讓4000名德國士兵駐紮在和白俄接壤的地區。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

立陶宛19日開始建造一個大型軍事基地，計劃在2027年底容納多達4000名德國士兵。這是德國自二戰以來首次在海外進行永久部署，而此舉的目的是為了加強北約在俄羅斯接壤地區的防禦力量，以對抗潛在安全威脅。

據路透社報導，這個基地位於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）附近的Rudninkai，距離俄羅斯盟友白俄只有20公里。這個大型軍事基地落成後，不僅將容納多達4000名德軍，還將被用於儲存坦克等裝備，並被當作維修場和射擊場。

▲立陶宛陸軍司令（左一）、德國國防部長（左二）、立陶宛總理（右二），以及立陶宛國防部長（右一）在動土儀式上合影。（圖／路透）

去年，德國承諾將在俄羅斯接壤的北約和歐盟成員國部署軍隊。德方將此一決定比作冷戰期間在西德部署盟軍，以防蘇聯進攻西歐。立陶宛國防部長Raimundas Vaiksnoras表示，這是立陶宛史上最大的建設項目之一，估計未來3年內將投入超過10億歐元（約新台幣354億元）。

儘管如此，目前只有約五分之一的基地建設合約已經簽訂，這引發了基地是否能如期完成的擔憂。德國政府也面臨內部預算糾紛，可能影響其對立陶宛基地的軍事支持。

今年，立陶宛政府已將國防開支提高至國內生產毛額（GDP）的3%，並規劃未來進一步提高稅收，以支持包括軍事基地在內的國防需求。總理西蒙尼特（Ingrida Simonyte）強調，立陶宛的安全對德國和北約的整體安全至關重要。