神棍「大日如來」直擊！　假仙丹年賺千萬

▲黃森錠創立道場自稱為「大日如來」，時常率信眾舉辦法會及課程。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

高雄「中華全球原位捷徑發展學會」理事長黃森錠自稱「大日如來」，強調只要繳交會費跟著他修行，就能接收財富密碼、保平安，但有多名學員投訴，黃為推銷保健食品及周邊商品，與幹部串通、裝神弄鬼，宣稱相關產品都經神佛加持，吃了治百病、用了發大財，每年至少進帳千萬元，卻害多名罹癌學員延誤就醫病逝，非常可惡！

「黃森錠就是怪力亂神，講的仙佛都是狗屁！」前學員Ａ小姐說，黃告訴大家他懂天語，能幫學員處理疑難雜症、提供財富密碼，其實這些都是他的行銷手法，目的是賣保健食品跟周邊商品。

Ａ小姐表示，黃森錠平日會教授身心靈課程、替學員解惑，Ａ小姐因健康問題請教黃，黃則表示Ａ小姐前世是觀音旁邊的仙女，因闖禍才投胎到凡間，所以病痛多，只要跟他修行就能化解。

Ａ小姐告訴本刊，她跟其他學員聊天後才知道，黃森錠面對男學員時，會告訴對方前世是十八羅漢或土地公，女學員則是仙女、仙童轉世，最後都是勸學員們好好跟著他修行，如果還想進一步了解，黃就會向學員推銷保健食品或周邊商品，學員們因為信任黃，幾乎都會買單。

▲多名學員指控黃森錠假神佛之名，販售宣稱可治百病的保健食品，害不少人延誤就醫喪命。

此外，黃森錠每月還會固定舉辦一次法會，主題多樣，包括替學員求財開運、超渡祖先、消災解厄，每次都讓學員先上台分享加入後的改變，像是業績變好、人生變順遂等，台下則會有其他學員替黃扛轎，如同造神。黃會推銷保健食品，宣稱他是神的老大，能召喚眾神替食品加持，吃了不但能開智慧，還能治百病，癌症也能治癒。

▲全盛時期追隨黃森錠的學員數逼近2千人，還在台北、台中設立分會。

另一名前學員Ｂ先生告訴本刊，為了刺激學員們消費，黃森錠還會安排幹部在法會前夕，於群組轉發學員吃保健食品的分享文，說吃了很有效，食品經黃、仙佛加持，是藥師佛賜的仙丹妙藥，搭配現場氣氛及黃適時插播促銷，儘管一罐1,000多元，但學員們都很買單，幾乎每個人都打包好幾罐。

▲女學員表示正在被不同國家的土地公附身，但過程中被抓包在偷笑。

前學員Ｃ小姐說，黃販售保健食品，宣稱可治療癌症，許多罹癌學員省吃儉用、花大錢買來吃，卻因此延誤治療不幸過世，許多學員看不下去，決定踢爆他的惡行，希望不要再害人。

針對相關指控，學會蘇祕書長表示聯繫不上黃森錠本人，認為黃是遭學員惡意抹黑，替黃抱屈，並否認黃與幹部裝神弄鬼賣產品及宣稱療效，是學員覺得有效才自發性分享。

▲幹部在法會前夕轉發學員的分享文，說相關產品是黃森錠跟藥師佛賜的仙丹妙藥。

蘇更指出，許多學員跟著黃修行後，生活、家庭、財運都有明顯改善，還有學員原本被倒債、丈夫偷吃，但在黃的幫助下，問題都圓滿解決。



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