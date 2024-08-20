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半年玩4趟國旅！他問「算財富自由嗎？」　網見行程笑：停止炫富

▲清境農場提供多項暑假優惠活動。（圖／清境農場提供）

▲清境農場。（圖／清境農場提供）

記者周亭瑋／綜合報導

近來國旅價格又再掀熱議，不少人嫌花費太高，另也有學者指出，今年全台10大旅館營收衰退，推測年底到明年恐有倒閉潮。就有網友表示，他今年已玩了4趟國旅，並透露都有住宿1-2天，這讓大票鄉民忍不住笑虧，「富到流油」、「請停止炫富行為」。

網友在PTT發文提到，他今年已去了4趟國旅，給台灣旅遊業貢獻不少活水，包括跨年環島，下榻在花蓮瑞穗、高雄商旅等；4月去了北投溫泉；6月則到清靜農場遊玩；7月底去陽明山泡溫泉，「以上都含1-2日住宿，這樣算財富自由嗎？還是要出國才算？」

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鄉民看完紛紛打趣道，「真有錢，鄉民超羨慕」、「財富自由，是一種自己認定的狀態」、「還有缺女婿嗎？」「老實說你獲得幾%的快樂」、「岳父土豪~」、「窮鬼一個，沒有去墾丁還敢說財富自由」、「台灣價值啊」。

▲▼飯店、酒店。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

另外，也有人中肯表示，「出國才是有錢吧！台灣玩還好。」對此，原PO坦言，「花的錢連4次台北大阪來回機票都不到。」

談到國旅，截至7月，今年有近1千萬出國人次，反觀來台旅客則不及一半，僅433萬餘人次，此現象衝擊國內旅宿業，靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰更指出，墾丁夏都酒店、花蓮遠雄悅來飯店、第一大飯店等10家上市櫃旅館，今年7月營收相比去年同期嚴重衰退，政策若不出重拳、無突破性作為，旅宿業今年底到明年恐會有倒閉潮。

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