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「超級藍月」今現蹤！　把握3天招財密法

▲▼ 超級月亮,月亮,滿月,月球（圖／記者季相儒攝）

▲超級藍月今凌晨現蹤。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

美國太空總署（NASA）表示，今年首個「超級藍月」在今（20日）凌晨2時許出現。對此，民俗專家柯柏成提到，這次藍月發生在鬼月，更增加這個特殊月相的神秘性。他也分享招財密法，準備一個淺的碟子或盤子，以及6個1元硬幣、12個5元硬幣，3天內都可以做。

柯柏成在臉書說，今天凌晨2時26分出現年度「最大滿月」，由於地月軌道並非正圓形，總有機率地月之間的距離最近又遇上滿月，會讓月亮看起來比平常的滿月大，這次是季節性的藍月，天文界稱這是「超級藍月」。

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柯柏成指出，很難得能遇到這種日子，自古以來很多法術會在這個時間進行，英文的諺語「once in a blue moon」，意思是指發生機率極低的事情，有種招財祕法，就適合在這一天進行。

柯柏成提到，所謂的季節性藍月，是一個有四個滿月的天文季節中的第三個滿月，每個季節（由季節至點和分點定義）有三個月份和三個滿月，但有時它會有第四個滿月。

▲▼今年最大超級滿月下週登場。（圖／台北天文館提供）

柯柏成表示，招財密法的方法是首先準備一個淺的碟子或盤子，大小可以容納以下的錢幣就可以，在盤子的中心放置6個字朝上的1元硬幣（或其他金黃色的硬幣也可以）圍成一圈。

柯柏成指出，接下來在外圍上12個字朝下的5元硬幣（或其他銀白色的硬幣也可以），之後加上乾淨的水，使其淹過硬幣；最後拿到月光下，在「超級藍月」曝曬下靜置至少1個小時，之後將水拿去澆花或家中的盆栽，硬幣可以放在家中財位，或分送家人好友帶在身上，而在三次的滿月期間內，就可以為自己帶來財運。

柯柏成說，這次的藍月比較特別，由於近地點的時間比較長，從8月19日起會連續3天都相似的月相，因此錯過今天凌晨的時間也沒有關係，3天內都可以做，這次的藍月發生在鬼月，更增加這個特殊月相的神秘性。

柯柏成提到，當藍月出現時，在歐美的民俗認為是神聖陰性力量達到最高峰的時候，這是一個能夠實現願望的滿月，在這藍月下許願的願望，將會以不可思議的方式完成，可以趁這次的藍月向天上的月亮許願，願望盡量說明清楚，雙手合十仰望月亮即可。

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