「處暑」要來了！　2生肖小心

▲在台灣，處暑天氣依舊十分炎熱。（示意圖／記者劉亮亨攝）



記者陳俊宏／綜合報導

今年24節氣的「處暑」落在8月22日，民俗專家柯柏成提醒，生肖屬「猴、雞」要多小心用火，小到煮飯炒菜、使用熱水瓶被燙傷，大到公共場所的火災意外都比較容易遇到。

柯柏成在臉書說，今年8月22日晚上22時54分48秒交處暑節氣，太陽到達黃經150度時是處暑，「處」含有躲藏、終止意思，處暑表示酷熱暑天結束。

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柯柏成指出，《月令七十二候集解》：「處，去也，暑氣至此而止矣」，「處」是終止的意思，表示暑氣將於這一天結束，大部地區平均氣溫從此逐漸下降，是氣溫由炎熱向寒冷過度的節氣。

柯柏成表示，處暑節氣前後的民俗多與祭祖及迎秋有關，民間會有慶贊中元的民俗活動，俗稱「作七月半」或「中元節」，中元普渡不一定是在七月十五，從七月初一鬼門開起，一直到七月底鬼門關止，都可以辦普渡。

柯柏成提到，《易通卦驗·卷上》（東漢.鄭玄注）：「處暑雨水，寒蟬鳴。晷長五尺三寸二分，赤赤陰雲出，南黃北黑，處暑於離直六五，六五辰在卯，得震氣，震為戈玄黃故南黃也。」

柯柏成提醒，這節氣容易發生大型公共場所的火災，請大家除了住處小心用電及火燭，出入公共場所也要多留意火災逃生處所，平時多累積火災時的應對方法；尤其是屬猴跟雞兩個生肖，這節氣就要多小心用火，小到煮飯炒菜、使用熱水瓶被燙傷，大到公共場所的火災意外都比較容易遇到。

柯柏成說，《呂氏春秋·孟秋紀第七》：「孟秋行冬令，則陰氣大勝，介蟲敗穀，戎兵乃來；行春令，則其國乃旱，陽氣複還，五穀不實； 行夏令，則國多火災，寒熱不節，民多瘧疾。」流感容易在這節氣起盛行，出入公共場所還是把口罩戴好，以免染上不必要的病毒。

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