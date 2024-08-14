保時捷掛假車牌！台中21歲女認了：1萬元網路買的

▲1名妙齡女子開著懸掛偽車牌的保時捷上路，結果被警方攔查。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市21歲曾姓女子日前晚間開著保時捷和林姓男友要去吃宵夜，結果被眼尖員警發現車牌有異樣，一查之下果然是偽照車牌，曾女坦承車牌已被註銷，「新」牌照是以1萬元在網路購得，曾女不但得面臨刑法偽造特種文書罪官司，可處1年以下有期徒刑，車子屬林男所有，車主可處3600元以上、1萬800元以下罰鍰。

台中市政府警察局烏日分局三和派出所日前晚間執行取締酒駕勤務，發現1輛白色保時捷車牌相當可疑，經攔下一查，車牌太過粗糙，明顯和真的車牌不同，一問之下，曾女才坦承，3個多月前因為嚴重超速遭吊扣車牌，於是在網路上購買同車款的偽車牌懸掛，不料還是騙不過警察。

烏日警方統計，自8月1日起執行「淨牌專案」，已舉發55件違規，例如懸掛別車車牌、牌照吊扣期間行駛、報廢登記之汽車仍行駛等；另查獲3件3人懸掛偽造車牌等。呼籲車主懸掛偽車牌行駛，依違反偽造特種文書罪嫌送辦之外，依道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款規定，處3600元以上、1萬800元以下罰鍰，並禁止行駛，汽車當場移置保管及扣繳牌照，切勿以身試法。