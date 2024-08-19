苗栗女當街遭2黑衣男擄上車！夫隔一夜報警　沒接到勒贖電話

▲苗栗市驚傳婦人遭當街押走，2車蓄意阻擋去路，2男趁被害人開門要上車時擄人 。圖為林女轎車。（圖／記者楊永盛攝）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市新東街昨（18日）天下午驚傳當街擄人案。一名林姓女子準備開車時，遭2輛轎車蓄意阻擋去路，林女開車門時被2名黑衣男押上車強行帶走，家屬今天上午報警追查。據指出，家屬迄今尚未接獲要求交付贖金等勒索電話，警方不排除可能有債務糾紛，正擴大偵辦中。

一名林姓女子今天上午在臉書《苗栗大小事》PO出一段監視器影片，內容是她妹妹（被害人）昨下午2時許遭強行押走，希望網友協尋。畫面中，遭擄的林女穿越馬路，準備到台灣菸酒公司位於苗栗市新東街營業所旁開走自己的銀色轎車。

▲苗栗市新東街昨驚傳婦人被當街押走，2車蓄意阻擋去路，趁被害人開門要上車時，2名黑衣男靠近押走 。（圖／翻攝臉書《苗栗大小事》，下同）

而早在林女開車前，就有2輛白色轎車停在她車旁埋伏，甚至故意停在林女轎車後方，一名身裁壯碩黑衣男子，事先躲藏在林女轎車前方、變電箱旁；林女發現白車擋路，靠近示意對方開走，轉身開門要上車時，變電箱和白色轎車跳出2名黑衣男，立即將林女押上後座，隨即跟後方另輛白色轎車離開現場。

據指出，林女的丈夫直到今天上午約10時左右，才向苗栗市南苗派出所報案，警方循線前往林女被押走現場蒐證，目前鎖定2輛犯案轎車，其中押人的車牌疑似懸掛他車車牌，後方接應為租賃車，警方已組專案小組，以車追人，希望盡速找到林女下落。

據指出，林女為家庭主婦，丈夫為土木工程小包商，林女案發時疑到附近做完美容要回家，而家屬截至今天中午都未接獲歹徒的勒贖電話，警方不排除可能是債務糾紛，目前全力追緝犯案車輛和林女下落中。