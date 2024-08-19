客人用餐「3舉動」大踩雷！　他曝噁心經歷：不知道該說什麼

▲有些客人用餐後，會把衛生紙丟進碗內。（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都有在餐廳打工的經驗，除了幫點餐、上菜，也需要收拾餐盤。近日餐酒館業者錢毅就在節目上分享，他過去曾在餐廳、Buffet打工過，以前就有些客人吃完東西後，習慣很差，會把擤鼻涕的衛生紙丟進碗內，讓他們在收拾時感到困擾；還有些客人會「發揮創意」，用食材搞出像是廚餘的東西，讓他不知道該說什麼才好。

《新聞挖挖哇》日前聊到「餐廳服務生最怕收到這種碗」的話題，主持人鄭弘儀詢問當集來賓錢毅，過去在餐廳打工時，討厭碰到什麼狀況？

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錢毅表示，他曾在西餐廳、中餐廳、Buffet打工過，過去就有客人的用餐習慣很差，會將擤過鼻涕的衛生紙丟進湯裡或碗內，然後把東西全部都倒在一起，當他們去收拾碗盤時，「就只好拿一雙筷子去夾它」。除此之外，還有些客人會把「髒東西」抹在桌上，像是挖出來的鼻屎等等，讓他們擦得很痛苦。

接著錢毅也分享，客人吃Buffet時，東西沒吃完就算了，但有些年輕人卻很有創意，「開始給我玩食物」，像他印象最深刻的一次，就是有客人拿了很多蝦子和牙籤，製作出一個機器人，之後甚至還拿一些菜當護城河，「以為藝術品」。

不只如此，錢毅也說，還有客人會把喝剩的飲料和湯都倒在一起，搞出一個像是廚餘的東西，「看到我們也不知道該說什麼」。

該集曝光後，也吸引不少網友討論，「這集聽錢毅分享他的打工經驗覺得好好笑」、「聽內場店員說過，有人自己帶冬粉去煮，然後免費配裡面的自助吧，根本沒付錢」、「能吃多少就拿多少，又不是明天就是世界末日」。