屏東小琉球浮潛業者聯合漲價挨罰　3業者耍賴下場曝

▲屏東執行分署執行小琉球浮潛業者違反公平交易法案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

21家小琉球浮潛業者在新冠肺炎結束後，主張執行防疫措施致服務經營成本增加聯合漲價，共同將浮潛收費標準由每人300元或350元調整為400元，經公平交易委員會認定業者聯合漲價違反公平交易法，遂分別依據其違規情節裁罰10萬元或15萬元不等之罰鍰，其中三家業者遲遲未繳納，屏東執行分署查封其銀行存款，順利追回罰款。

110年新冠肺炎三級警戒期間，小琉球各項水域活動一度停止營業，同（110）年8月重新開放浮潛活動，21家浮潛業者主張執行防疫措施致服務經營成本增加，遂於同年8月協商後，共同將浮潛收費標準由每人300元或350元調整為400元。

經公平交易委員會認定業者聯合漲價違反公平交易法，遂分別依據其違規情節裁罰10萬元或15萬元不等之罰鍰，其中三家業者遲遲未繳納。

屏東執行分署受理後先通知義務人自動繳款及報告財產狀況，但三家業者皆不予理會，執行人員調查義務人金融帳戶餘額發現業者名下皆有存款，遂核發執行命令凍結存款。

有一家業者一次即扣足額，第二家業者則在收到第一次扣押命令後，趕緊向執行人員表示會將分署收取存款後不夠的差額儘速繳清，之後也依約購買匯票寄至分署，書記官對第三家業者陸續核發二次扣押存款命令後，最近將這位義務人所欠罰鍰足額收取，分署終於順利為國庫收回這三家業者滯欠的40萬元呆帳。

小琉球被譽為臺灣的浮潛天堂，不受東北季風影響四季皆適合浮潛，更因可與海龜同遊而有豐富的旅遊魅力。為守護小琉球觀光資源，不論是業者聯合漲價、無照民宿或是遊客觸摸海龜違反野生動物保育法被裁罰，只要相關單位有移送裁罰案件，屏東分署定會加強執行，以杜絕違規行為，守護在地觀光聲譽，並確保遊客在小琉球享有良善的觀光品質。