小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

▲婆媳相處經常是難解的題。（示意圖／翻攝自pexels）



圖文／CTWANT

婆媳相處已經令人頭痛，若再加上小姑來攪局，肯定是一場惡夢。1名女網友抱怨，小姑自己明明沒有錢，卻硬要買機車，結果公公和婆婆竟找上她和老公，希望2人幫忙出錢，她當下直接了當拒絕，說「這不是哥嫂該做的義務」，誰知婆婆竟回應「長兄如父，長嫂如母」，讓她相當傻眼。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文透露，「小姑沒錢又要買一台摩托車，婆婆叫我跟老公幫忙買，我直白說這不是哥嫂該做的義務，她竟然給我回長兄如父，長嫂如母。」

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貼文引發討論，網友紛紛留言「你回答他：爸媽你們都還在啊」、「叫她看一下身分證父母欄」、「她還健在為何不自己掏錢」、「就算是親生父母，也沒義務讓妳啃老吧」、「不然你公婆是死了嗎？你跟他說：這句話等你死後再來講呀！如父如母只是一個比方，他還有真正的爸媽，要吃糖糖去找爸媽」。

另外，也有人建議「叫她跪下，去面壁思過吧，現在你是媽了」、「叫她先過來洗腳孝順一下」、「既然長兄如父，長嫂如母～那麼叫她孝順點，每個月記得給孝親費喔」、「很多都被這種錯誤灌輸觀念親情勒索。買不起可以分期，爸媽一人當保」、「回她說：那每個月小姑要給孝親費20000」、「即然父母親講這話了，就要請小姑有義務要養妳跟他哥」。

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