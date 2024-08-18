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foodpanda最新消暑優惠快收！綿綿冰、嫩仙草爽吃買1送1

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda最新限時優惠快收。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

把握機會來吃冰！外送平台「foodpanda」祭出最新消暑優惠了，不僅有全台人氣連鎖冰店「大碗公」指定冰品、甜品通通買1送1，加碼周四限定喝「可不可熟成紅茶下殺4折起」，趕緊下單去。

foodpanda消暑優惠快收，即日起至8月31日有人氣冰店「大碗公」限時買1送1，指定品項包括「珍珠布丁美祿綿綿冰」、「珍珠雙圓嫩仙草」可享優惠，期間加碼每周四下單「可不可熟成紅茶」，即可享滿額打4折好康，以上優惠部分分店不適用，實際活動詳情以APP及官網顯示為主。

加碼至8月27日前星巴克新品「洋梨橙花雙萃咖啡」可享嚐鮮價139元；pandapro會員則至8月31日前還有美食外送消費滿額打79折優惠，最高現折150元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

▲▼CoCo。（圖／CoCo提供）

▲CoCo大杯純茶買1送1爽喝8天。（圖／CoCo提供）

另，CoCo即日起至8月25日限時8天祭出「大杯純茶15元」優惠，優惠飲品有「手採紅茶」、「茉莉綠茶」及「四季春青茶」開放任選，且於門市或都可訂線上下單皆享優惠，提醒商場門市、部分門市以及外送平台、門市外送則不適用此優惠。

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