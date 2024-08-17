爭遺產「打5年官司」狂噴百萬！他心累：看不到終點　律師給忠告

▲一名男子在爸爸過世後，就開始為了遺產跟兄弟姊妹打官司。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

俗話說「親兄弟明算帳」，就算是朝夕相處的血肉至親，也可能因為金錢發生糾紛。一名男子在爸爸過世後，就開始為了遺產跟兄弟姊妹打官司，過了5年、前前後後打了不少官司，花了超過百萬，卻還看不見終點，讓他每天吃不好、睡不好、身心俱疲。律師建議，如果被繼承人生前沒有立遺囑，法律規定是平均繼承，容易產生糾紛。

恩典法律事務所創辦人蘇家宏在臉書上分享案例，該名男子自從爸爸過世後，就開始為了遺產跟兄弟姊妹打官司，然而案子纏訟超過5年、前前後後打了不少官司，花了超過百萬元，卻始終看不見終點，害他每天吃不好、睡不好，感到身心俱疲，因此想換個律師試試看。

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蘇家宏提到，當事人不解地問說「明明爸爸在病床上就這樣交代，為什麼大家不照著做？換個律師看會不會早一點結束？」律師直言，遺產分割的訴訟之所以都要打很久，其實關鍵大多在於人性！

蘇家宏說明，如果被繼承人生前沒有立下遺囑，法律的規定是平均繼承，而每一個子女的權利一樣大，不論男女老少，當然要為自己爭取最大的利益，但如果有一份「妥善規劃的」遺囑，爸媽已經分配好，又有正直的執行人，大家就不需爭破頭，可以維繫家族溫暖，換得和樂的情誼。

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