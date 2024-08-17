大麻太貴了！台中男討教「絕命毒師」　租屋蓋溫室自己種

▲▼男子透過網路討教「絕命毒師」栽種大麻技術，落網後辯稱因為外面賣太貴了，乾脆自己種。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市34歲吳姓男子透過通訊軟體，向1名自稱「絕命毒師」的網友學習大麻栽種方法後，在西區一處公寓內搭起溫室自種大麻，2人還常常分享心得，警方跟蒐多月搜索逮捕，查扣大麻植株、種子、成品等市值約60萬元，現場還有1組搭建中的溫室，原來吳嫌打算擴大栽種，經問為何冒險栽種？吳嫌辯稱，「外面賣太貴了，乾脆自己種」。

台中市刑大偵四隊今年1月網路巡邏時，發現吳嫌大量購買種植大麻用的器材，經過數月蒐證，見時機成熟，日前前往西區一處公寓搜索，查扣大麻植株4株、成品1包（含袋重21公克）、種子1包（含袋重46公克）、幼苗10棵、育苗塊1包及栽種器具1批。

吳嫌向網友「絕命毒師」學習栽種方法，且購置種子及種植器具，「絕命毒師」也提供售後服務，教導如何使用器具及相關農業知識，吳嫌栽種過程遇上的困難也都能得到解決，不但順利搭建1組方便聚光的帳篷坐為溫室，成功催生出大麻，也已收成大麻花，準備擴大栽種，還好成品還沒流出市面即落網。

警方表示，目前大麻行情1公克約2500元，吳嫌認為太貴，乾脆自己種，詢問後，依毒品罪嫌移送偵辦，今年7月經台中地檢署起訴。