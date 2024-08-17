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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

考選部公布114年國考期程　預定辦理20項考試「皆須經考試院會決定」

▲▼考選部長劉孟奇。（圖／考試院提供）

▲考選部長劉孟奇。（圖／考試院提供）

記者杜冠霖／台北報導

考選部16日公布114年國家考試期程，預定辦理20項次考試，其中公務人員考試9次、專技人員考試9次、公務人員與專技人員考試同時舉行1次，並配合國防法律事務之用人需要，賡續辦理國防法務官考試1次。後續將依典試法規定，按時程進行向考試院會議請辦考試，並由考試院院長、考試院會議決定典試委員長、典試委員人選等法定應辦事項，以遵法、適時完成各項國家考試。

考選部表示，114年國家考試期程主要變革包括7月專技人員考試再擴大納入語言治療師及聽力師採行電腦化測驗，逐步落實國考數位轉型目標；另辦理3次護理師考試，以增補醫療機構護理人力的需求。此外，部分考試也調整考區設置，如因配合地方特考五等考試自113年起停辦，併入初等考試舉行，再增設桃園、雲林、屏東及宜蘭4考區，更友善服務在地應考人。

考選部說明，依典試法規定，考試過程中的重要典試程序，皆須提報考試院會議通過後辦理。以112年7月舉行之高普考為例，於112年3月即報請考試院請辦考試，並由院長提名及院會議決定典試委員長，5月提報典試、命題及審查委員名單，6月提報增列需用名額及增聘閱卷委員名單，8月提報增額錄取名額，9月提報口試委員名單，12月提報考試辦理情形完整文件，皆須經考試院會議決定或核備，各項環節緊緊相扣。

考選部指出，公布明年考試期程後，考選部後續將按步進行各項考試準備事宜，並依預定工作進度，推動法定應辦事項，以遵法、適時完成各項國家考試。

考選部呼籲，各項國家考試類科（別）多元廣泛，竭誠歡迎有志加入公職行列或取得專業證照之民眾把握良機，踴躍報考，有關114年各項考試訊息請至考選部全球資訊網/應考人專區/考試資訊（考試期日計畫表）項下查詢。

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