遭刺頸浴血壓制脫逃人犯　新店戒治所菜鳥管理員獲表揚：英勇

▲新店戒治所管理員范國毅（右2）負傷壓制欲脫逃人犯，矯正署指派組長黃敬謀（左2）當面表揚，新店戒治所所長張建國（右1）陪同。（圖／矯正署提供）

記者黃哲民／台北報導

法務部矯正署新店戒治所管理員范國毅上周四（1日）下午，和1位同事戒護1名收容人外出就醫時，遭對方持撿來的利器刺傷頸部，范男浴血壓制對方、阻止脫逃舉動，矯正署今（5日）派專人當面表揚范男英勇表現，將協助他恢復身心狀態，也會強化戒護裝備、保護管理員執勤安全。

本件收容人因皮膚問題，1日下午2點多由范國毅和另1位管理員戒護，外出到醫院就診，候診期間，這名收容人上完廁所，突然亮出1把利器，偷襲身旁的范男頭頸處，范男迅速還擊，脖子和手部雖遭刺傷，仍奮勇壓制，阻止收容人脫逃舉動。

另位管理員立刻呼叫支援，戒治所緊急派遣支援警力趕到，范男當場就醫，幸未傷及要害，所方讓他先回家休養。范國毅現年29歲，去年（2023年）7月才結訓分發到新店戒治所，所方對他的評語是「克盡己職、戮力從公」。

范國毅今歸隊上班，矯正署指派安全督導組長黃敬謀專程到戒治所，和新店戒治所長張建國當面表揚范男英勇表現，並致贈禮盒慰問，所方將依矯正署指示，短期內調整范男勤務量、提供心理輔導協助他恢復身心狀態，同時盡速召開考績會從優獎勵。

矯正署表示，矯正工作具有相當危險性，會全力強化戒護裝（配）備，保護同仁執勤安全。至於本件闖禍的收容人，當天被押回所內調查始末、懲處其違規行為。據悉，這名收容人是在醫院廁所裡撿到利器行凶，所方蒐集相關事證完備後，將這名收容人移送地檢署偵辦，追究刑事責任。