提升抗災能力！蘇花「和仁-崇德段」解除夜間封路　3大管制措施曝

▲受到地震、颱風影響，台9線蘇花公路和仁至崇德段多次因坍方中斷交通。（圖／資料照，下同）



記者黃資真／花蓮報導

台9線蘇花公路和仁至崇德段因地震、颱風影響，道路多次中斷搶修後，採白天時段性管制、夜間封閉管制。今(15日)公路局宣布，經過南澳工務段積極搶修緊鄰公路土方降挖清運，已初步提升公路抗災能力，自16日下午5時起解除夜間封路。

公路局表示，7月底因凱米颱風造成道路多次坍方，搶通後考量土石流造成的坍方緊急公路，決定採早上、下午、晚上時段管制放行，經過東區養護工程分局南澳工務段積極搶修緊鄰公路土方降挖清運，已初步提升公路抗災能力，決定解除夜間封路。

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不過，為了配合持續辦理災害搶修作業及下清水橋搶修施工交維管制，和仁至崇德路段持續進行施工管制，管制位置北端為台9線仁水隧道北口前(台9線154.8K)，南端為崇德管制站(台9線165.7K)。

管制措施如下：

一、8月16日白天仍維持原有管制，早上06:00~08:00、中午12:00~13:00開放放行，8月16日17:00至8月19日08:00不管制（假日不管制）。

二、8月19日以後，平日08：00~17：00施工管制，管制期間每日放行3次，放行時段：

●上午10:00~10:20

●中午12:00~13:00

●下午15:00~15:20

夜間(17：00~隔日08：00)及假日全天不管制。

三、放行時段內到達管制點和仁(154.8K)、崇德(165.7k)車輛將全數放行。

依據氣象情資，蘇花公路山區近日受午後對流雲系仍發展旺盛，易有短延時強降雨，且0403地震後上邊坡尚處於較不穩定狀況，前述放行(含非管制)時段內，將依天候及道路巡查結果不排除有暫停放行之可能；行經災修工區如遇有臨時路況或施工需要，將採機動管制措施，屆時請配合依人員指揮引導通行。