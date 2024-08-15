行兇畫面曝光！高雄槍手一路小跑步　「屏東角頭」腹中2槍重傷亡

記者吳奕靖、吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市左營區明華一路傳出槍響！今天（15日）中午12點左右，綽號「鴨頭」屏東陳姓角頭(37歲)在停車場疑似遭到埋伏的槍手開槍襲擊，當場倒地重傷，送醫搶救後仍宣告不治，行兇的楊姓男子(35歲)在案發後約半小時，就攜2把槍到新莊所投案，而他犯案後逃逸的畫面也隨之曝光。

▲涉嫌開槍的楊姓男子（紅圈處）犯案後徒步逃逸。（圖／民眾提供，下同）



左營分局15日11時許接獲民眾報案，在左營區明華路停車場旁有人開槍，遂派線上警力迅速趕赴現場，鑑識後發現留有彈殼6顆，至少開了6槍，左營分局立即與刑警大隊共組專案小組積極追查，並報請橋頭地檢署指揮偵辦。

監視器畫面拍下，身穿黑色上衣、白色短褲的楊姓槍手當時在明華一路旁停妥車後，先在後座拿取物品，接著一路小跑步，朝著陳姓角頭開槍，現場眾人聽聞槍響嚇得連忙跑開；而楊姓槍手在得手後，轉身又朝著停車處小跑步準備離開，但途中疑似發現自己似乎忘了什麼，又轉身回案發現場拿取，過程中太過慌張，還一度「噴裝」、疑似掉落彈匣，楊男見狀連忙彎腰拾取，最後才快步跳上駕駛座，開車逃離現場。

據了解，在槍擊案發生後不久，涉嫌開槍的楊姓男子開車帶著作案槍械至左營分局新莊派出所投案，楊嫌初步向警方供稱，是因債務糾紛引發不滿，憤而向被害人陳男射擊腹部2槍，陳男友人隨即自行將傷者送往大同醫院，但傷勢過重，經搶救後陳姓角頭仍宣告不治身亡。

目前專案小組正針對楊嫌供述內容，是否屬實派員釐清調查中，另針對楊嫌所交付涉案槍枝2枝，子彈42發將持續追查來源。