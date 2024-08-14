竹北貴族托嬰中心爆虐嬰！道禾集團認了：停業改革接受調查

▲道禾集團位於竹北的托嬰中心傳出虐嬰事件。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

道禾集團位於竹北的托嬰中心傳出虐嬰事件，新竹縣政府社會處目前已進入調查程序，若屬實將對業者開罰。道禾集團今日表示，為了提升園內托育人員的專業度，已向新竹縣政府社會處提出停業申請，預計從8月29日起停業至12月31日。期間，集團將制定並實施竹北托嬰中心的改善計畫，期望以徹底改革的方式解決現有問題。

道禾集團坦承，確實如家長所述並被監視器拍下的情況，顯示幼兒曾被長時間置於椅子上，未獲妥善照顧。管理團隊未能徹底執行稽查，導致問題未被及時發現。為此，集團決定立即提交停業申請，並計劃於16日召開說明會，向家長們詳細說明停業後的安置與轉介措施。

▲針對幼兒身上的瘀青、抓痕等情況，業者澄清並非老師所為，但承認此事件已嚴重損害托嬰中心的聲譽。（圖／讀者提供）

業者強調，托育員和老師均具備執照並受過專業訓練。然而，部分家長在監視器中聽到老師對孩子的不當言語，這可能源於老師的習慣性用語或表達不夠委婉。

針對幼兒身上的瘀青、抓痕等情況，業者澄清並非老師所為，但承認此事件已嚴重損害托嬰中心的聲譽。由於涉事老師違反公司守則，集團已於8月初資遣了2名相關老師，並表示願意承擔責任，承諾將徹底改善管理問題。

▲▼道禾坦承幼兒曾被長時間置於椅子上，未獲妥善照顧。





據了解，道禾位於竹北的托嬰中心以高昂的收費著稱，僅註冊費就高達5萬多元，每月學費上萬元，每年托嬰費用達數十萬元。該中心每班由2名托育員負責照顧8名幼兒，但其中2名涉事托育員僅到職一年多，即傳出虐嬰事件。

社會處於7月15日接獲通報後即派員進行調查，並依托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法，函請該中心將事發前30日之監視器畫面，提供本府保存及查調。本案通報後，中心隨即自主停招新生，2名涉事保育人員立即停職並已解聘了，另外，也增加主管人員每日進班檢視照顧情形，控管可能限制幼兒自由之座椅或床欄，且配合社會處及警察單位調查，中心後續將召開家長說明會，幼兒名單跟初步轉銜的方式，每日更新提供本府確認。

後續本府將召開專家會議，根據查調事實，依規予以裁處。違反兒童及少年權益福利保障法第49條各款情形，托育人員將處以新臺幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並公布姓名且不得再任托育人員；托嬰中心如查證因督導不周，且未能提供安全環境，將裁處6萬元以上60萬元以下罰鍰，情節嚴重者，將命停辦並公布名稱及負責人姓名。

▲道禾集團已向新竹縣政府社會處提出停業申請，預計從8月29日起停業至12月31日。