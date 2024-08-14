　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹北貴族托嬰中心爆虐嬰！道禾集團認了：停業改革接受調查

▲▼道禾集團道歉，虐嬰事件引發停業調查。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲道禾集團位於竹北的托嬰中心傳出虐嬰事件。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

道禾集團位於竹北的托嬰中心傳出虐嬰事件，新竹縣政府社會處目前已進入調查程序，若屬實將對業者開罰。道禾集團今日表示，為了提升園內托育人員的專業度，已向新竹縣政府社會處提出停業申請，預計從8月29日起停業至12月31日。期間，集團將制定並實施竹北托嬰中心的改善計畫，期望以徹底改革的方式解決現有問題。

道禾集團坦承，確實如家長所述並被監視器拍下的情況，顯示幼兒曾被長時間置於椅子上，未獲妥善照顧。管理團隊未能徹底執行稽查，導致問題未被及時發現。為此，集團決定立即提交停業申請，並計劃於16日召開說明會，向家長們詳細說明停業後的安置與轉介措施。

▲▼道禾虐嬰。（圖／讀者提供）

▲針對幼兒身上的瘀青、抓痕等情況，業者澄清並非老師所為，但承認此事件已嚴重損害托嬰中心的聲譽。（圖／讀者提供）

業者強調，托育員和老師均具備執照並受過專業訓練。然而，部分家長在監視器中聽到老師對孩子的不當言語，這可能源於老師的習慣性用語或表達不夠委婉。

針對幼兒身上的瘀青、抓痕等情況，業者澄清並非老師所為，但承認此事件已嚴重損害托嬰中心的聲譽。由於涉事老師違反公司守則，集團已於8月初資遣了2名相關老師，並表示願意承擔責任，承諾將徹底改善管理問題。

▲▼道禾集團道歉，虐嬰事件引發停業調查。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼道禾坦承幼兒曾被長時間置於椅子上，未獲妥善照顧。

▲▼道禾集團道歉，虐嬰事件引發停業調查。（圖／記者陳凱力翻攝）

據了解，道禾位於竹北的托嬰中心以高昂的收費著稱，僅註冊費就高達5萬多元，每月學費上萬元，每年托嬰費用達數十萬元。該中心每班由2名托育員負責照顧8名幼兒，但其中2名涉事托育員僅到職一年多，即傳出虐嬰事件。

社會處於7月15日接獲通報後即派員進行調查，並依托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法，函請該中心將事發前30日之監視器畫面，提供本府保存及查調。本案通報後，中心隨即自主停招新生，2名涉事保育人員立即停職並已解聘了，另外，也增加主管人員每日進班檢視照顧情形，控管可能限制幼兒自由之座椅或床欄，且配合社會處及警察單位調查，中心後續將召開家長說明會，幼兒名單跟初步轉銜的方式，每日更新提供本府確認。

後續本府將召開專家會議，根據查調事實，依規予以裁處。違反兒童及少年權益福利保障法第49條各款情形，托育人員將處以新臺幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並公布姓名且不得再任托育人員；托嬰中心如查證因督導不周，且未能提供安全環境，將裁處6萬元以上60萬元以下罰鍰，情節嚴重者，將命停辦並公布名稱及負責人姓名。

▲▼道禾集團道歉，虐嬰事件引發停業調查。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲道禾集團已向新竹縣政府社會處提出停業申請，預計從8月29日起停業至12月31日。

►一屍兩命！懷孕38周婦浴室暈倒大出血不治　相驗結果曝

►陳佩琪自爆開人頭公司「還沒運作」　柯美蘭力挺：沒開幕也還好

►新竹驚見山豬逛大街！警遭攻擊左腿縫6針　飼主鐵棒驅趕打死牠

ET快訊
快訊／黃珊珊「按鈴提告」端木正！
快訊／坦承缺乏專業團隊　柯文哲發黨員信認「用人不當」
快訊／國家警報狂響！　大雷雨轟6縣市
快訊／萬華吊車遭雷擊！　3人觸電送醫
林郁婷發文急問　「如何保護金牌」
快訊／搭高鐵坐過頭「竟按緊急按鈕」　列車一度臨時停車
快訊／覺得冤枉？　柯文哲：不會啦不會啦
一家5死！長女倖存　區公所公布善款帳號
快訊／新北、桃園3地淹水警戒！
房地產教父遭控拍裙底怒了！個資法、妨害名譽提告　親曝拍照原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／政治獻金風暴！黃珊珊「按鈴提告」端木正

快訊／台南安南區民宅火警　婦人吸入滅火器乾粉不適送醫

頂級高山烏龍1盒2600...是毒品！「解憂雜貨店」被抄5人落網

快訊／北市大雷雨！萬華工地吊車遭雷擊　3操作員觸電就醫

台中驚見浪貓遭熱油燙死！連「蛋蛋都融化」　全身近9成灼傷亡

嘉義翁腳踏車當「助行器」嗆台鐵女站務員　公所：他確實是身障者

北市東區賓士逆向撞2車逃逸　27歲男酒測值0.1...辯喝啤酒壓驚

苗栗店家屋頂竄火光！霹靂啪啦嚇壞鄉親　電線走火原因曝

個資法、妨害名譽提告！房地產教父遭控拍裙底怒了　親曝拍照原因

台南5死惡火長女倖存！市府成立「教育基金」　區公所公布善款帳號

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

「台灣的女兒」 #林郁婷 回台熱情碰拳！見媽媽立馬上前相擁

端木正否認獻金假帳　黃國昌批：傷害民眾黨還想卸責！

魏如萱抱緊周興哲脫口「老公」　透視裝開撩：就知道你喜歡我

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

快訊／政治獻金風暴！黃珊珊「按鈴提告」端木正

快訊／台南安南區民宅火警　婦人吸入滅火器乾粉不適送醫

頂級高山烏龍1盒2600...是毒品！「解憂雜貨店」被抄5人落網

快訊／北市大雷雨！萬華工地吊車遭雷擊　3操作員觸電就醫

台中驚見浪貓遭熱油燙死！連「蛋蛋都融化」　全身近9成灼傷亡

嘉義翁腳踏車當「助行器」嗆台鐵女站務員　公所：他確實是身障者

北市東區賓士逆向撞2車逃逸　27歲男酒測值0.1...辯喝啤酒壓驚

苗栗店家屋頂竄火光！霹靂啪啦嚇壞鄉親　電線走火原因曝

個資法、妨害名譽提告！房地產教父遭控拍裙底怒了　親曝拍照原因

台南5死惡火長女倖存！市府成立「教育基金」　區公所公布善款帳號

水腫分4級！按小腿下陷「超過20秒」小心了　不是水喝太多

中菲行看航空貨運沒有淡季　9月新增13架包機

快訊／政治獻金風暴！黃珊珊「按鈴提告」端木正

王毅：中國必將跨越「修昔底德陷阱」、「中等收入陷阱」

「航運ETF」00960成分股曝光！貨櫃三雄列前十大　長榮破9%居冠

車禍2幼童甩出車外！　僅穿尿布「高速公路趴趴走」畫面曝光

快訊／主動辭中央委員！黃珊珊：該負的責任就要負　盼儘速釐清事實

不是台積電！　全球最大主權基上半年持有台股前十檔曝光

「我走到沒力氣了」! 眼疾男迷路獨坐路旁　枋寮警助返家

「雲林替代役備役役男初級救護員教育訓練」　強化災難應變救護

「摔角界林志玲」擂台飛撲性感爆表　 鄉民瘋狂尖叫：好想被她摔啊！

社會熱門新聞

台南一家5口遺照陳列靈堂惹鼻酸　長女將返抵台

自拍成遺照！台南女遭撞死　婆婆見機車哭認：我媳婦

色公公半個月6度性騷　人妻受不了提告

即／台北看守所驚傳受刑人死亡！洗錢入獄才2周

快訊／大逆轉！民眾黨「延後提告」端木正

議員陪施暴者嗆台鐵女站務員　臉書遭灌爆

一張摩鐵發票洩綠光　人夫怒上櫃董事偷情對話

鄭文燦被檢舉特權獨居吹冷氣　矯正署說話了

渣男偷拍性愛片逼婚　PO上網公布妻個資還辱「眾人X」

變態書記官將贓物庫當創意私房　翻攝304G扣案偷拍片

台南惡火奪5命！1家6口剩1人　全家福照曝光惹鼻酸

「房地產教父」爆北捷偷拍裙底　今晨臉書回應了

生技老董偷辣人妻！　綠帽夫直球對決被「兩手一攤」

即／大寮重大車禍！起重車衝撞分隔島「多車受損」

更多熱門

相關新聞

獨／起底67歲「雙腿夾頸」虐嬰爸

獨／起底67歲「雙腿夾頸」虐嬰爸

有民眾日前在雲林超商目擊一名67歲男子用雙腿夾住1歲男嬰頸部使其騰空，冷眼看著面色脹紅的孩子不斷嚎啕大哭。雲林縣社會處事後發現，男嬰身上有陳舊性擦挫傷，決定將小孩另行安置。實際上男子除了有這名1歲嫩嬰外，還有一名18歲兒子，兒子在10多年前就讀國小時，也曾被通報「疏於照顧」。

67歲父「雙腿夾頸」！冷眼看男嬰痛苦騰空掙扎

67歲父「雙腿夾頸」！冷眼看男嬰痛苦騰空掙扎

竹北頭前溪驚見男浮屍　警消靠刺青確認身份　

竹北頭前溪驚見男浮屍　警消靠刺青確認身份　

陸敬民／竹北淪「炒房之都」　二手屋作價站上9字頭

陸敬民／竹北淪「炒房之都」　二手屋作價站上9字頭

每年4000＋搶當竹北人　房市熱度連工程師都嚇壞

每年4000＋搶當竹北人　房市熱度連工程師都嚇壞

關鍵字：

虐嬰道禾集團竹北托嬰中心停業整改

讀者迴響

熱門新聞

台南一家5口遺照陳列靈堂惹鼻酸　長女將返抵台

王齊麟爆「開車用手機」還發到IG！　網開嗆：人開始飄了

渣夫出國退房前「溜去買春」！《國光》網美怒離婚

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

安比估今轉中颱大迴轉　雨越晚越多「全台3天下最大」

變天倒數！雨襲全台時間曝　中南部下整天「紅到發紫」

孩童鬧脾氣躺馬路上　遭轎車「輾過頭部」

7.1強震後餘震突歸0　日本測到深層低頻地震

即／以色列第二大城傳「巨大爆炸聲」　哈瑪斯認了

施壓台鐵站務員「瞎扯腳踏車是助行器」　民團道歉：言論欠考慮

安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩」富尪見不到她

自拍成遺照！台南女遭撞死　婆婆見機車哭認：我媳婦

恐惹怒好兄弟　中元普渡「10種食物」別拜

籃籃爆交往球星打包回香閨被拍！　張立東IG「轉發1貼文」洩心情

更多

最夯影音

更多

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面