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機長半空突喊「無法降落」！美客機急轉降換人開　離譜原因曝

▲▼阿拉斯加航空。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 阿拉斯加航空航班降落前突然改道，令乘客錯愕。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一架國內線航班發生離譜事件，機長直到飛機接近目的地，才廣播向乘客宣布他「無法降落」，疑似是因遞交給機場的文件有誤，臨時轉降其他機場，緊急調派其他機師接手，導致航班延誤逾3小時。

根據《紐約郵報》，這架阿拉斯加航空航班由國內線航空公司天西航空（SkyWest Airlines）營運，編號3491，當地8日上午從舊金山起飛，接近原定降落的懷俄明州傑克森霍爾機場（JAC）時，機長卻廣播稱他「無法降落」。

FlightAware網站顯示，飛機機型為巴西航空工業公司（Embraer）的ERJ 175（或稱E175），在機長稱無法降落後改道前往鹽湖城國際機場（SLC）安全降落，並由另一名機師代替，當天下午近3時飛抵原定目的地，延誤逾3小時。

天西航空聲明證實，該航班確實改道，原因是缺乏「正確文件」，「3491航班短暫降落鹽湖城，以修正與機組員有關的文書工作問題」，「航班延誤後，新的機師接手駕駛後，飛機繼續飛往JAC」，「所有涉事機師都具駕駛和降落資格，但因內部管理失誤及謹慎起見而改道」。

事後有乘客在網路論壇Reddit發文，「昨天我們搭的阿拉斯加航空航班發生很怪的事，機師沒有資格降落？？」且是在機上廣播稱開始下降後，機長才改口稱無法降落，轉降鹽湖城之後機組員再次道歉，卻未說明其他任何狀況，在停機坪乾等1.5小時後機長下機，另一名機師登機後，他們才飛往JAC。

當地媒體指出，JAC海拔高度接近6500英尺，且因頻繁下降氣流、風切加上跑道較短，不僅對機長資格的要求更高，也需要更有經驗的副機長。而這名機長可能資歷不足，無法在困難條件下著陸。

也有網友留言猜測，該名機長可能最近才取得在JAC降落的資格，但沒有經驗或信心處理當天的強風或其他狀況，才會放棄降落。

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