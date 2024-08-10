沙鹿男掛假車牌趴趴走「距被害車主僅10公里」　1個月後終被逮

▲▼沙鹿男子積欠罰款未繳，網購偽造車牌上路，才開車月餘就被逮捕。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

清水警方今年3月接獲被害李姓女車主報案，指她車號遭人冒用，警方鎖定該車牌，發現經常出沒沙鹿區，經前往攔截順利逮捕25歲陳姓男子，陳男坦承多次超速違規，罰款沒繳，車牌被註銷，才以1萬6千元購買2副不同車牌，結果才開1個多月就被查獲，陳男上周已被台中地院裁處拘役30日，而陳男李女兩人活動地區僅距離10公里。

台中警方為了遏阻懸掛偽造車牌趴趴走的歪風，8月起實施「淨牌」專案，全力取締偽車牌，住在大肚區的李女發現，她很少開高速公路，卻接到鉅額ETC費用，研判應是車牌被冒用了。

清水警方鎖定該車牌，發現該車經常出入沙鹿區，3月23日中午出現在沙鹿區鎮南路2段，經前往欄查，在車內查獲2副不同車牌、愷他命等毒品，住在沙鹿的陳男坦承因多次超速違規，未繳罰款，號牌遭註銷，加上積欠車貸無力償還，擔心車輛遭銀行拖吊，2月間在網路上以1萬6000元代價訂購，輪流懸掛上路。

警方呼籲，民眾私下製作、販售偽（變）造車牌，涉嫌觸犯刑法第212條偽造特種文書罪，可處1年以下有期徒刑；另外使用偽（變）造車牌上路，除觸犯刑法第216條行使偽造文書罪，處1年以下有期徒刑外，並依據道路交通管理處罰條例第12條，可處3600元至1萬800元罰鍰，呼籲民眾切勿心存僥倖、以身試法。