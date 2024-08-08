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陸男搶千萬名錶砍死大阪店員！　關西機場「被警圍捕」畫面曝

記者王佩翊／編譯

日本大阪心齋橋一家高級鐘錶行7日發生凶殺案，一名說中文的男子持刀搶劫價值6300萬日幣（約新台幣1398萬元）的名錶，並攻擊一名30多歲男店員後逃逸。男店員送院搶救後不治身亡，而警方循線追捕嫌犯，並在關西機場將其圍捕。如今逮捕畫面也曝了光，只見男子低頭不發一語被警方包圍，而大批遊客則是在一旁圍觀。

根據《日本新聞網》報導，大阪心齋橋商店街的高級鐘錶行「トキオカ」7日下午有一名說中文的男子闖入，奪走價值6280萬日圓的名錶，並持刀攻擊一名想要阻止他的男性店員。

店員當場重傷，失去意識被送往醫院，但7日晚間仍因搶救無效死亡。警方當晚7時就在關西國際機場逮捕嫌犯，並確認其身分為27歲的中國籍男子「后馭波」。

根據警方消息，后馭波逃逸後，在南海難波車站的廁所內留下了沾有血跡的衛生紙，警方因此發現他犯後透過電車逃逸。而在關西國際機場待命的警員，則在國際線大廳發現了后馭波，並對其進行盤查，隨後將其圍捕。而后馭波被逮後，隨即坦承搶劫和攻擊店員的犯行。

最初有通報指出，是一名說中文的光頭男子搶劫並砍殺店員，但是經調查後，確認后馭波是在犯案時，戴著包覆全臉的橡膠面罩，而非真的剃光頭髮。而警方也在犯案現場附近的草堆發現凶器與面罩。

有在關西機場的目擊者拍下后馭波遭警方圍捕時的情況，從畫面中可以看到，身穿深灰色上衣的后馭波低頭不語，被多名警察包圍。一名中國遊客目睹整個過程並說，「被逮的人衣服上都是血，手還纏了很多層繃帶。」

警方懷疑，后馭波是打算在犯案後逃亡海外，接下來將持續深入調查動機與犯案目的。

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