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社會 社會焦點 保障人權

生技老董偷辣人妻！　綠帽夫直球對決被「兩手一攤」

人夫曾找蘇姓董事（背對者）面談，希望他能和妻子斷絕往來。（讀者提供）

▲人夫曾找蘇姓董事（背對者）面談，希望他能和妻子斷絕往來。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

某間在藥廠界占有一席之地的上櫃公司，如今卻遭爆年約70歲蘇姓老董事和一名40多歲的美魔女人妻大搞不倫戀，兩人不僅以「愛妻」「老公」稱呼對方，甚至相約拍攝婚紗照，在拍攝預定日前不倫戀曝光，人夫大為光火，找上蘇姓董事理論，要求對方離開他老婆，蘇口頭答應後轉身又立即邀約人妻見面出遊，人夫家庭關係破裂大受打擊，決定提告侵害配偶權並求償。

人夫和蘇姓老董事面對面相談不只一次，人夫指責蘇董事破壞圓滿的家庭，對方允諾會勸他老婆不要離婚，卻都沒做到，蘇董事當時回應：「我會盡量勸你太太回到你身邊，我其實也已經跟她講過了，但至於最後結果會怎麼樣，我實在也沒有辦法，我也不希望你們這樣。」

人夫（左）泣訴，他和妻子（右）本來感情甜蜜，如今卻遭蘇姓董事破壞。（讀者提供）

▲人夫（左）泣訴，他和妻子（右）本來感情甜蜜，如今卻遭蘇姓董事破壞。

人夫情緒激動地向本刊表示，原本他不打算要求任何賠償金，只希望蘇董事不要再和他妻子聯絡，讓他老婆回到他身邊，還他一個圓滿的家庭，但蘇董事嘴上答應，回過頭卻又和他老婆相約見面約會，導致他老婆到現在仍不願意回家，並堅持離婚，他無計可施，只好提告，預計提出民事侵害配偶權求償30萬元。

身為上櫃公司董事，理應為廣大的股東負責，謀取最大利益，負有一定的社會責任，卻和人妻跨越紅線，大搞不倫戀，成為地方八卦，嚴重影響公司的形象，人夫雖已準備提告，但仍在努力挽回妻子，盼老董能急踩煞車，讓妻子早日回歸家庭。


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