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自然擺動翅膀飛行　陸「鳥形無人機」還有羽毛肉眼難辨

▲▼解放軍「鳥形無人機」外形細膩，飛行過程可自然擺動翅膀，一般肉眼難辨別，目前確定已部署海軍陸戰隊「蛟龍」突擊隊。（圖／翻攝自中國軍視網）

▲「鳥形無人機」外形設計細膩，已部署解放軍海軍陸戰隊「蛟龍」突擊隊。（圖／翻攝自中國軍視網，下同。）

軍武中心／綜合報導

現代戰場上派遣無人機進行偵察已成為關鍵，大陸最新型的「鳥形無人機」不僅有鳥頭、鳥翅膀，甚至外形還做出細膩的鳥腳、鳥毛，飛行過程可以自然擺動翅膀，其大小介於麻雀和鴿子之間，高仿真程度將幫助解放軍更順利偵察捕捉敵軍情報。

大陸軍媒《中國軍視網》近日公開全軍院校「強軍杯」系列比賽影片，曝光海軍陸戰隊「蛟龍」突擊隊使用「鳥形無人機」畫面。即便其相關技術細節和具體的特徵仍屬機密，但外界認為，這款「偵察鳥」很可能攜帶小型高清攝像頭，能在飛行過程中，偵察和捕捉到的敵方情報傳輸到操控士兵的電子設備上。

▲▼解放軍「鳥形無人機」外形細膩，飛行過程可自然擺動翅膀，一般肉眼難辨別，目前確定已部署海軍陸戰隊「蛟龍」突擊隊。（圖／翻攝自中國軍視網）

資料顯示，這種「鳥形無人機」又被稱為「撲翼機」，是一款通過像鳥類和昆蟲一樣上下撲動自身翅膀而升空飛行的航空器，具有仿生性、隱蔽性以及便攜性，除了專用的電子設備，一般肉眼無法識別，戰場上將給敵方帶來重大的檢測和辨別挑戰。

這款「鳥形無人機」透過中國軍媒鏡頭，已確認部署海軍陸戰隊「蛟龍」突擊隊，隊員可透過秘密潛航，在冒出頭只要用手輕拋便可讓「偵察鳥」起飛，不僅起降不受場地限制，同時也能夠在不引起敵方懷疑的情況下獲取所需情報，幫助指揮員做出正確明智的戰術決策。

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