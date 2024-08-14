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高度近視小心！40歲女罹患白內障　德國高階科技啟動拯救視力大作戰

白內障,老花,德國蔡司,白內障手術,人工水晶體（圖／醫師提供）

▲四季眼科診所院長黃富誠醫師指出，白內障是不可逆的疾病，但現在台灣引進德國高階白內障科技，提升了手術的精準及安全性。（圖／醫師提供，下同）

生活中心／綜合報導

眼科權威發現，白內障正逐漸年輕化！過去白內障被認為是老年人的疾病，但隨著數位科技的普及，許多年輕人因長時間使用3C產品、生活作息不規律，以及高度近視等原因而提前出現白內障相關症狀。醫生指出，白內障是不可逆的疾病，但現在台灣引進德國高階白內障科技，提升了手術的精準及安全性，許多患者會利用白內障手術置換人工水晶體，一次解決近視、老花及散光等多種視力問題，大幅提升日常視力品質。

白內障、老花眼關鍵都在水晶體　先進手術重拾生活品質

四季眼科診所院長黃富誠醫師指出，白內障成因包括自然老化、高度近視、代謝性疾病如糖尿病、長期服用類固醇或先天性自體免疫問題，以及從事焊接或長時間處於高紫外線環境造成眼球內水晶體混濁。白內障屬於漸進式視力減退，不會立刻失明，因此若日常生活開始出現視力模糊、暗處視力不佳、近視度數突然快速增加、加夜間出現雙影和眩光等困擾就要多加注意；而老花則是水晶體因年紀增長而脆化、失去彈性，導致看遠看近調節能力降低，經常好發在40~60歲。

黃富誠醫師表示，現代人普遍長壽，許多人會希望即使步入高齡仍保有良好的生活效率及品質，因此接受白內障手術的患者明顯增加。白內障唯一治療方式是更換人工水晶體，隨著白內障手術的科技日新月異，現在還能更換高階人工水晶體一併矯正近視、散光及老花，加上高科技設備的輔助，減少了醫師在植入水晶體過程中的誤差，使手術效果愈臻完美，實現精準醫療造福患者。

▲▼高度近視小心！40歲女罹患白內障　德國高階科技啟動拯救視力大作戰。（圖／醫師提供）

▲許多患者會利用白內障手術置換人工水晶體，一次解決近視、老花及散光等多種視力問題。

德國高階白內障科技　手術精準度及安全性大幅提升

最新的德國高階白內障科技，像是眼部光學斷層掃描儀、人工水晶體測量儀、白內障超音波晶體乳化儀和德國高階眼科手術顯微鏡及AI全智能晶體導航系統，這些精密的手術設備成為醫師助力，提升了手術的精準性和安全性。

黃富誠醫師說明，從術前檢查使用高階眼部光學斷層掃描儀和德國人工水晶體測量儀可以提供精準的數據，幫助醫師評估手術的可行性和制定手術策略，這些儀器能夠精準判斷視神經缺損和黃斑部老化等問題，並測量全眼數據且計算出病人需要的水晶體度數，提升手術的精準度和術後效果。

手術中，使用德國高階眼科手術顯微鏡和白內障超音波晶體乳化儀，不僅可確保手術的清晰度及安全性，設備的穩壓狀態將減少眼睛的不適感，加上AI全智能晶體導航系統進一步確保高階人工水晶體的精準置放，因此能同時解決近視、遠視、散光及老花的問題，提升術後視力品質。

黃富誠醫師認為：「過去白內障手術倚重醫生的經驗及手藝，畢竟做得到和做得精準是不一樣的！」如今隨著眼科技術進步，不僅人工水晶體材質相容性好，搭配先進的儀器設備及技術可提高手術精準度及效果、減少誤差值且提高安全性，達到精準醫療目標，進而使患者術後視覺功能、清晰度皆大幅提升，使患者術後都能看得清楚又方便。

人工水晶體怎麼挑？依生活習慣及需求選擇

黃富誠醫師說明，人工水晶體可依據患者對術後視力品質及生活需求的期望值做選擇。人工水晶體分為三大類：「單焦人工水晶體」主要恢復看遠功能，近距離需另配戴眼鏡看近物；「長延焦段人工水晶體」可滿足平時開車、會議簡報，以及操作電腦、做家事等中遠距離需求者，而「三焦點人工水晶體」則是連近距離閱讀或滑手機都看得清，適合遠、中、近距離都希望擁有良好視力者，若患者有散光，可配合有散光矯正功能的水晶體。

醫師也分享了個案參考：一名40多歲女性，年輕時因近視高達1700度，曾植入虹膜固定式微型鏡片矯正視力，然而高度近視使白內障問題提前報到，影響工作及生活，因此醫師協助她取出原本的植入式鏡片後，使用德國高階白內障科技搭配長焦段人工水晶體進行手術。黃富誠醫師補充，目前有德國人工水晶體可以滿足這種高度近視者的度數需求，患者術後矯正效果精準且良好，現在開車、看儀錶板等都沒有問題。

另外，也有夫妻一同接受白內障手術，由於先生是企業高階主管，平時需大量看公司簡報、電腦、文件，希望術後能在社交場合保持年輕感及自信，而太太則是鋼琴老師，曾做過近視雷射手術，平時夜間也需要開車接送孩子，又要能近距離看譜，因此兩人都選擇德國高階白內障科技搭配多焦點水晶體，在術後維持高功能視力品質。

從小做好用眼防護基本功　必要時應選擇專業醫療院所治療

黃富誠醫師強調，白內障造成視力障礙的情況在台灣相當普遍，加上高度近視人口多，建議大家從小就要做好視力保健及近視防治基本功。平時應維持良好作息、多從事戶外休閒活動，盡量減少近距離用眼工作時間，若工作環境有強光務必採取防護措施，外出記得戴太陽眼鏡保護眼睛，才能減少白內障發生率。若出現視力不良症狀，應每年定期做視力檢查，不應等到病情嚴重時才進行治療，早期可先通過藥物治療延緩，若已影響生活仍建議接受白內障手術為宜。

如今，德國高階白內障科技已大大提升手術的安全性和精準性，黃富誠醫師建議民眾在選擇白內障手術治療院所時，可以選擇有德國原廠認證的白內障設備認證中心專業眼科診所進行詳細檢查及溝通，以確保最佳手術效果和視力矯正品質。

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