認屍後16天仍未領母遺體！唐治平關機失聯...殯葬處列特殊案件

▲唐治平7月29日到板橋殯儀館完成認屍程序，低頭看著相驗屍體證明書。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳以昇、戴上容／新北報導

藝人唐治平母親2024年6月3日陳屍淡水區租屋處頂樓，但他多次堅稱不是他母親拒絕認屍，終於在7月29日前往板橋殯儀館認屍，結束後他拿著藍色的相驗屍體證明書離開，但截至今（13日）為止，唐母遺體仍冰存板殯並未領走，殯葬處表示，因案件特殊仍會繼續冰存，費用部分依規定計費，致電唐治平則關機無法聯繫。

唐治平上月（7月）29日下午到板橋殯儀館第三度認屍，結束後手拿藍色的相驗屍體證明書走出相驗室，受訪表示「剛剛看了屍體的臉，確實有點像我母親」，並允諾檢察官簽字認領後從簡辦後事，未來火化後骨灰將存放法鼓山。

沒想到唐治平當天之後並沒有拿著相驗屍體證明書去領取母親遺體，迄今已16天，《東森新媒體ETtoday》記者致電唐治平發現他處在關機狀況無法聯繫上，而母親遺體仍然冰存在板橋殯儀館，新北市殯葬處表示，因案件特殊，仍會讓祂繼續冰存，冰存費用從7月29日起算，前14天每日400元，第15天起算每日800元。

▼唐治平步出板橋殯儀館相驗室，表示將火化後骨灰存放法鼓山。（圖／記者黃彥傑攝）