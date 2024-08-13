找閨蜜代孕「竟遭三重背叛」！　人妻逃回娘家更崩潰

▲人妻找閨蜜擔任代理孕母，卻遭到「三重背叛」。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

外國一名人妻最近震驚得知，過去2年疼愛的「兒子」根本不是親生骨肉，而是丈夫與閨蜜出軌所生下的，立刻感覺遭受「三重背叛」。她想要離婚並且放棄親權，沒想到就連娘家爸媽，都不支持自己的決定。

36歲人妻在網路論壇Reddit發文透露，自己與35歲丈夫結婚7年，卻一直膝下無子。夫倆決定進行試管嬰兒（IVF）治療，並且請來她最信任的閨蜜，以較低價格擔任代理孕母，果然在第3次試管受精後，成功生下一名健康男嬰。

人妻當初為了賺錢支付代孕費用，努力兼差多份工作，閨蜜則與丈夫越走越近。她當時沒想太多，還認為「她正在為我們懷孕生子，更了解我老公也是一件好事」，沒想到2年後帶兒子看醫生，才意外發現小孩根本不是親生的。

人妻解釋，兒子血型為B+，但她是A+、丈夫是O+，代表自己不可能是孩子生母。她震驚地進行DNA檢測，結果顯示丈夫是兒子生父，她卻不是兒子生母。

人妻起初以為診所植入錯誤胚胎，憤怒連絡律師，準備諮詢醫療糾紛事宜，丈夫與閨蜜才坦承，2人在嘗試試管嬰兒期間多次上床，「這意味著，我以為我兒子是透過試管嬰兒與代理孕母生下的，但他其實根本不是我兒子，而且還是透過傳統方式懷上的。這是我永遠也做不到的事情。」

人妻心碎不已，彷彿與丈夫、閨蜜及兒子的親密情感瞬間毀滅，徹底遭受「三重背叛」。她決定訴請離婚、搬回娘家，並且放棄對孩子的親權，卻被老公與閨蜜批評既無情又不成熟，就連她爸媽也認為，不該放棄得來不易的孩子。

鄉民都對人妻的遭遇感到震驚，大力支持她展開新生活，「妳必須做出正確的事情」、「如果是我的話，無法不帶著怨恨及遭背叛的心情看著這孩子，這小孩來說太不公平了」。也有人表示，他接近40歲才知道自己是婚外情生下的孩子，回憶起成長過往，「我要告訴妳，如果妳的心無法好好愛著這孩子，還是離開吧」。