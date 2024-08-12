英法德警告伊朗「勿攻以色列」　加薩停火協議不能再拖

▲伊朗先前發動大規模空襲，無人機飛抵以色列上空。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

外傳伊朗將於本周對以色列展開直接攻擊，除了美國加速在中東區域的軍事部署，英國、法國、德國也在12日發布聯合聲明，呼籲伊朗及其盟友不要攻打以色列。

衛報報導，這份聯合聲明由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）共同簽署，表態支持美國、卡達與埃及從中斡旋調停的加薩停火協議。

相關人員耗時數月，試著讓各方同意一項三階段計畫，也就是哈瑪斯釋放其餘人質，換取以色列監獄中的巴勒斯坦囚犯獲釋，以色列也將從迦薩撤出。

英法德聯合聲明指出，「我們同意這已經不能再拖延了，我們一直在與各方共同努力防止情勢升溫，並將不遺餘力緩和緊張局勢，尋求穩定之道，戰鬥現在必須結束，所有仍被哈瑪斯扣留的人質必須獲釋，加薩人民迫切需要緊急且不受限的援助物資運送與分發」。

除此之外，以色列時報指出，這份3國聯合聲明也警告伊朗及其盟友不要攻擊以色列，呼籲伊朗避免讓該區域陷入全面戰爭，「我們對該區域緊張情勢升溫深表關切，同時也團結致力於和緩情勢與區域穩定」。

聲明提到，一旦伊朗發動攻擊，將要為危及這場和平穩定機會的行動承擔責任。