士林夜市「黑心水果攤」亂喊價！　北市府出手了

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士林夜市黑心水果攤亂喊價！　北市府9／1起試辦良心水果攤

▲▼士林夜市為觀光客必訪地點之一。（圖／北市市場處）

▲士林夜市為觀光客必訪打卡點之一。（圖／北市市場處）

文／中央社

台北市議員林延鳳指出，士林夜市過去常見水果攤哄抬價格，可推出如「良心水果攤」示範攤位。市場處今天表示，9月1日起在士林市場入口處廣場試辦，將提供合理價格與品質水果。

民進黨台北市議員林延鳳發布書面質詢指出，媒體曾多次報導，士林夜市常有黑心水果攤哄抬價格，引發到台灣旅遊的國外旅客驚訝，進而影響士林夜市形象。

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她說，提出「良心水果攤」概念，可由台北市市場處、北農等單位在夜市設置示範攤位，提供合理價位與品質的水果，也盼能透過市場機制，確保消費者權益，讓不肖業者知難而退。

林延鳳指出，經爭取後，市場處9月將試辦良心水果攤示範攤位，市場處願意與商圈組織著手處理相關問題，對此表達肯定與感謝。

她說，期盼示範攤位要設在遊客易抵達地點並加強宣傳，才能達到成效，且試辦期間可與觀光傳播局合作，透過網站介紹等方式宣導，避免可能缺少相關配套措施。

市場處對此回應，為提供兼顧合理價位與優良品質水果及確保消費者權益，9月1日起將在士林市場入口處前方廣場試辦「良心水果攤」示範攤位，為期3個月。

市場處表示，目前規劃由士林市場早市水果攤支援販售現切水果的良心水果攤，營業時間配合至晚市，從下午5時30分至深夜11時，後續將視營業狀況及推廣效果滾動式調整營業時間。

市場處指出，為攜手商圈組織響應此次活動，特別邀士林市場自治會與攤商共襄盛舉，盼為消費者謀取福利，也為士林市場響應政策盡心力。此外，觀傳局將會配合宣傳。

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