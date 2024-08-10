小泡芙再度被認證！aespa Winter自爆「連嗑3包」　網笑：最強外交

▲aespa成員Winter。（圖／翻攝自Winter IG）



記者施怡妏／綜合報導

南韓人氣女團aespa的巡演「SYNK : Parallel Line」台灣站，自9日連續3天在林口體育館開唱，8日出發來台，有大批粉絲在機場接機，台灣之光零食「小泡芙」也再度現身，成員Winter收下粉絲給的小泡芙，吃了立馬愛上，跟小泡芙合照與粉絲分享，不只大讚好吃，還一次吃了3包。

aespa於8日上午從仁川出發來台，大批粉絲在桃園機場等待，成員抵達後，粉絲送上卡片、禮物，只見Winter手上抱著粉絲給的小泡芙，9日在Weverse發文，貼出與小泡芙的合照，大讚「這個餅乾好好吃」，甚至一次吃了3包。

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有網友在Dcard發文，「小泡芙再度被認證」，繼韓星IU（李知恩）跟南韓女團「ITZY」的隊長禮志Yeji分享後，Winter也被征服了，「還特別發Weverse說這個餅乾很好吃，小泡芙的代言人都太大咖了吧」。

▲aespa台北演唱會。（圖／記者黃克翔攝）



貼文曝光，網友們笑翻，「巧克力口味果然是最強外交，已經征服了IU跟Winter」、「好幾年之前逛韓國當地的零食店就有看到小泡芙跟巧克力QQ球了喔，結帳時看到前面的韓國妹子籃子裡放好幾包小泡芙」、「演唱會應援團隊必買禮品之一」、「我曾經還買一整箱泡芙放在家裡，閑下來就隨手一包，真的很好吃」。

事實上，台灣國民零食「小泡芙」深受不少韓星喜愛，IU之前來台開演唱會，在彩排時一連嗑兩包小泡芙。南韓女團「ITZY」隊長禮志Yeji也是小泡芙的愛好者，之前來台灣出席時尚品牌活動，開直播跟粉絲分享戰利品，捧著4盒小泡芙，還炫耀自己買了許多口味。