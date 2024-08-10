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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳佩琪自爆開「人頭公司」反酸超思蛋　綠：民眾眼睛是雪亮的

▲▼陳佩琪出席「2024民眾影展TPP Film Festival」開幕放映記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲陳佩琪。（圖／記者袁茵攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金流向疑雲，而柯文哲夫人陳佩琪則自爆以兒子當「人頭」開公司，陳坦言「我算是有犯意，但未有犯行，請法院從輕量刑。」並反酸綠營超思進口蛋等爭議。對此，民進黨秘書長林右昌今（10日）受訪時表示，這是民眾黨黨內的問題，應該他們自己回應，社會自有公評，自己去面對，不要東扯西扯其他議題，民眾眼睛是雪亮的，大家會做判斷。

林右昌今（10日）出席「臺灣原住民族正名三十周年」活動，會後也接受媒體聯訪，對於被點名參選新北市長，林表示，對於民進黨來說2026縣市長選舉還很遠，作為執政黨，最重要的就是在立法院、行政團隊，努力推動民生議題跟法案。

林右昌指出，最近也推出新年度總預算，這都是帶動台灣繼續前進的相關努力，至於選舉的事情，對於執政黨跟他個人來講，現在最重要的就是把百姓面對的問題解決。

媒體也詢問，基隆市長謝國樑陷罷免案危機，並反控綠營政治操作，對此，林右昌回應，謝國樑這樣說不只一次了，從公民團體發起罷免時，謝國樑跟國民黨就一直企圖抹黑、政治化。

林右昌指出，目前罷免進入第二階段，看審查狀況應該會成案，也可以看到謝國樑的企圖不會成功，社會上已有定論。如何面對社會對他的議論，還有包括罷免都要自己面對，企圖扭曲、把這件事情泛政治化，社會會有自己的看法。
 

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