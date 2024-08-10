快訊／關渡碼頭浮屍是「政戰學院士官長」　國防大學回應了

▲台北「關渡碼頭」。（資料照）



記者杜冠霖／台北報導

北市關渡碼頭貨櫃市集橋頭處今（10日）上午6時許驚傳浮屍，有晨運民眾路過時，發現河面上漂著一個人，毫無動靜，嚇得立即報警，警消到場進行打撈，清查身分竟是目前服役於國防大學政戰學院的呂姓士官長。對此，國防部回應，國防大學對同袍傷損至感悲傷不捨，將全力協助家屬處理善後，並配合警方調查釐清肇因。

呂男與妻子居住在關渡，原本妻子昨日上午跟丈夫還有聯絡，晚間卻突然失聯，今晨妻子焦急騎車到關渡碼頭找人，結果正好碰到警消正在打撈一具屍體，上前一看發現正是自己的丈夫，並指認一旁停放的轎車也是丈夫的，而警消也從車上找到證件，確認身分為國防大學政戰學院的助教士官長。

至於確切死亡原因，有待檢警進一步調查釐。

對於相關報導，國防大學今表示，所屬政戰學院呂姓士官長於本日上午遭民眾發現於關渡橋附近溺斃，經報警處理，警方及救護人員到場時已無生命跡象，學院已派員赴現場協處。

國防大學指出，對同袍傷損至感悲傷不捨，將全力協助家屬處理善後，並配合警方調查釐清肇因。

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