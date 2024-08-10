淋浴驚見手機伸進來！高雄男童軍團長涉偷拍少年　被活逮下場慘了

▲未成年男童軍參加活動，洗澡時卻被團長偷拍，嚇得出聲喝斥。（示意圖／取自免費圖庫）

記者陳韻如／高雄報導

高雄市2023年12月間在中正預校舉辦「112年度國民中學童軍教育聯合大會」，而郭姓男子擔任其中的活動關主，但他卻涉嫌持手機偷拍參加活動的未成年男童軍淋浴，當場被抓包喝斥，郭男嚇得奪門而出。案經少年報警提告，法官審理後，依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑1年10月，緩刑5年。可上訴。

根據判決，這起案件發生在去年12月2日，郭姓童軍團長擔任高雄市112年國民中學童教育聯合大會中的活動關主，負責協助學生闖關事務，但沒想到他竟涉嫌偷拍。

經查，這場三天兩夜的活動在中正預校舉行，活動第2天結束後，學生各自到校內的浴室盥洗，但沒想到郭男卻起色心，趁著一名男學生在淋浴時，持手機從淋浴間底部空隙伸進去偷拍，當場被男學生抓包喝斥。郭男發現失風，嚇得不知所措，連忙逃出浴室，但被在場的其他老師攔下，並報警處理。

郭男事後坦承犯案，並且積極想與男學生和解，法官審酌，他的犯案情節及手段尚屬平和，且也沒有偷拍成功，屬於未遂，後續又積極和解，確有悔意，因此將他判刑1年10月、緩刑5年，並須接受5場法治教育課程。全案可上訴。