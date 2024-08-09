天道盟正義會洗錢2500萬！車手失聯視同背骨　幹部擔責慘遭私刑

記者邱中岳／台北報導

刑事局接獲線報，有天道盟正義會1名組長，在桃園地區開茶行當據點，找旗下小弟當車手替詐騙集團收錢，再將錢透過虛擬貨幣等方式洗白，交給詐騙集團成員，但只要旗車手被警方逮捕或者失聯，就會認為是車手侵吞贓款，強行將車手頭押往茶行地下室囚禁毆打，逼迫交人或者逼簽本票偽裝是借貸糾紛。

警方調查，25歲的詹姓男子，平時以天道盟正義會大崙組組長自居，在桃園地區成立茶行，並且利用社群軟體、酒店等吸收旗下未成年、成年等不特定人士當小弟，小弟也替詐騙集團從事收款車手，但是只要小弟被警方逮捕或者黑吃黑失聯，車手頭就會被詹姓男子等人押往茶行地下室囚禁虐打。

▲天道盟正義會詹姓組長等人找小弟當詐團車手，警方兵分20路逮捕14人到案。(圖／記者邱中岳翻攝）

有車手頭因為小弟被警方逮捕，導致持續連繫不上，詹姓男子認為是小弟黑吃黑將錢挪走才會失聯，除了凌虐毆打車手頭之外，還會要車手頭交人，如果交不出來就會逼簽本票，要車手頭負責吐錢，還佯裝是因債務糾紛，目前粗估不法獲利約2500萬元。

警方掌握情資，詹姓嫌犯將收來的詐騙贓款，利用虛擬貨幣、地下賭場等方式將詐騙贓款洗白，並且將錢轉往境外的詐騙集團機房進行分贓，警方掌握詹嫌層層斷點，最後針對掌握有涉案的20處據點進行搜索。

▲詹姓組長在桃園成立茶行，但實則替詐騙集團洗錢獲利，警方共計逮捕詹在內等14人。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方在2個月間陸續逮捕詹姓男子在內等14人，並查扣51萬現金、賓士、BMW以及綽號「運兵車」的ALPHARD商務車，等證物，另外還有武士刀、西瓜刀共計4把，也查扣多名被害人的晶片金融卡、鋁棒、瓦斯槍鋼瓶等證物，訊後依照強盜、詐欺、洗錢防制法、少年事件處理法及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送偵辦。

警方在此重申黑道幫派依附於跨境詐欺、博弈、洗錢等犯罪以牟取龐大犯罪所得，將持續列為重點打擊目標強力掃蕩，並扣押相關不法所得，期能斬斷犯罪組織收入來源，根除其金流命脈，以維社會治安。