近80歲資深校友戴震捐贈200萬！世新大學永續辦學獲校友支持

▲ 世新大學資深校友戴震（右二）以個人名義捐贈母校2百萬元，校長陳清河（左二）代表接受。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

世新大學辦學績效深獲各界肯定，各個世代校友更以凝聚力高聞名。為支持校務發展，今（9）日資深媒體人、前知名證券公司董事長、世新大學校友會總會顧問戴震，以個人名義捐贈母校200萬元，校方特別舉辦捐贈儀式，由世新大學校長陳清河頒贈「熱心助學、嘉惠學子」紀念碑與感謝狀，邀請世新大學校友會總會理事長、理監事與顧問等一行人到場見證，愛心匯集、溫馨滿盈！

「我明年就80歲了，不過身體還是很健康，今天很高興有機會為母校做點小小的貢獻。」擁有「地方記者搖身一變成為董事長」的傳奇故事，畢業於世新五專公關科的戴震，曾任中國時報地方記者、工商時報證券組主任和副總編輯，後來轉換跑道，出掌寶來證券投資信託公司董事長、寶湖證券董事長等，再到上海創業，升格為藥房老闆，也為當地校友創立世新大學上海校友會，並兼任會長，今年3月則在校友會總會成立「銀髮養生與理財委員會」，擔任主任委員，推廣健康傳播與理財知識。

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▲ 世新大學資深校友戴震為象徵性支票簽名。

世新大學校長陳清河特別感動戴震學長的付出，他指出，戴震學長不僅善長規畫樂活生活，經常參與校友活動，甚至也應邀蒞校演講、分享他的理財專業，無私推廣「健康、快樂、優雅」的退休生活，長年為母校奉獻服務、凝聚校友情誼的精神，令人感佩。儀式上也邀請到戴震學長的公子戴嵩，借重其法律專業為儀式見證，富有傳承世代意味。世新大學校友會總會理事長陳錦祥、名譽理事長謝雷諾、常務理事胡明揚、監事會主席簡元堂、理事張德偉與顧問吳珍芳，也一同出席儀式，為現場增添溫馨氣氛。

理事長陳錦祥表示，他與戴震學長一見如故，因為聊得很愉快，所以有了成立銀髮養生與理財委員會的念頭，他也感謝戴震學長不僅願意承擔主委一職，也非常積極分享理財經驗與業界發展的過程。此次戴震學長率先發揮愛心，對母校認同的表現讓每個人都非常感動，陳錦祥也呼籲，能有更多校友響應，聚沙成塔、積水成淵，甚或是提供個人企業的實習機會，以個人力量幫助學弟妹成長學習，也是為世新大學的永續經營進一分力。

▲ 世新大學校友會總會理事長、理監事與顧問等一行。