快訊／新北暴雨烏來溪水暴漲　3名11歲童受困溪中...驚險畫面曝光

▲新北下午發生豪雨，烏來福山地區溪水暴漲，傳出有民眾受困。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市今天（9日）各地下起暴雨，除在永和地區出現積水外，在烏來山區也出現溪水暴漲，並傳出有民眾受困溪水中，新北市消防局獲報，立即派遣分隊人員前往救助，由於事發位處福山地區路途遙遠，預估約1小時才能抵達，目前警消人員正馳騁前往救援。

現場只見3人站在溪中石頭上，湍急的溪水不斷往下沖，情況十分危急。據了解3人是11歲的兒童，至於3人關係及為何出現在溪邊，有待進一步釐清。