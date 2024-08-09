七夕「超強運四生肖」　專家：脫單在望　愛情事業兩得意



▲七夕來臨，誰是此時老天眷顧的幸運兒！（示意圖／ETtoday資料照）

記者林懿捷／綜合報導

「七夕情人節」來臨，甜蜜與希望的氣息瀰漫，在這個浪漫的節日，人們期待與真愛相遇，共譜甜蜜篇章。《搜狐網》運勢專欄點名了，在七夕期間，哪四個生肖將有強大的財運和貴人的庇護，他們的愛情與事業都將取得驕人的成績。

屬兔：紅鸞星動，愛情甜蜜

七夕期間，溫情脈脈的屬兔人將遇到桃花良機。紅鸞星的閃爍，帶來脫單機會。他們可能在朋友聚會、社區活動或工作場合遇到心儀的對象。已心動的屬兔人，若勇敢表達情感，將得到美好回應。在財運上，屬兔人將因投資有方或業績突出，獲得豐厚回報。

屬龍：貴人相助，運勢高漲

七夕期間，氣勢如虹的屬龍人將受到貴人的關照與幫助。無論是職場引薦或生活中的小忙，貴人的助力將讓他們事半功倍。在財運方面，屬龍人有望通過他人指引或合作專案，獲得意外之財。在感情世界，他們的魅力難以抵擋，脫單機會大增，有望在七夕這日，找到靈魂伴侶。

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屬蛇：財運滾滾，愛情順利

七夕期間，神秘莫測的屬蛇人將迎來財富大好時光。可能是突發投資專案、意外遺產或工作獎金分紅，都將帶來滿滿幸福感。在愛情旅途中，屬蛇人將體驗到前所未有的順利。追求穩定關係的屬蛇人，七夕是表白好時機，成功率極高。

屬豬：事業順遂，情感溫馨

七夕期間，憨態可掬的屬豬人將在事業上取得矚目成績。辛勤工作與不懈努力將帶來晉升機會或重要項目肯定。在財運上也有收穫，可能是加薪或業績獎勵。在愛情領域，屬豬人因真誠與善良，將贏得異性傾心。在這浪漫節日，他們有機會結束單身，開啟新人生篇章。