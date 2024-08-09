綠色AI算力聯盟今成立　藍委籲：政府應成為創新技術後盾

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綠色AI算力聯盟今成立　藍委籲：政府應成為創新技術的堅強後盾

▲▼ 「綠色 AI 算力聯盟」今日正式成軍 。（圖／綠色AI算力聯盟提供）

▲「綠色 AI 算力聯盟」今日正式成軍。（圖／綠色AI算力聯盟提供）

記者崔至雲／台北報導

運用廢棄物轉化再生綠電，並透過AI技術協助中小企業簡化碳盤查流程的「綠色AI算力聯盟」今（9日）正式成軍。國民黨立委鄭正鈐受邀致詞時強調，今年算是AI元年，全世界都在搶「算力」，算力也是國力，未來希望可以推動綠色能源和AI技術的結合，實現永續發展的重要步驟，他並呼籲政府，應成為相關創新技術和企業的堅強後盾，提供更多資源與政策支持。

由台灣循環能源發展協會、台北創新實驗室、康斯特AI科技、大葉大學、開南大學、仙人掌創業服務與易象創意股份有限公司、創律工坊有限公司共同發起的「綠色AI算力聯盟」，運用廢棄物轉化的再生綠電，透過先進的AI技術，協助中小企業簡化碳盤查流程降低成本，並提供專業技術支持，以應對全球氣候變遷與碳排放管理的挑戰。國民黨立委鄭正鈐、前民眾黨立委蔡壁如也都受邀出席。

鄭正鈐指出，全球氣候變遷和碳排放管理的挑戰日益嚴峻，企業社會責任（ESG）和聯合國永續發展目標（SDGs）成為企業經營的重要指標。然而，中小企業在進行碳盤查過程中，經常面臨資源有限、技術不足的困境，「綠色AI算力聯盟」的成立，正是為了應對這些挑戰，利用廢棄物轉化的再生綠電和先進的AI技術，提供一站式的碳盤查解決方案，簡化流程、降低成本，並提供專業技術支持。

鄭正鈐強調，推動綠色能源和AI技術的結合，不僅能提升企業的競爭力，更是實現永續發展的重要步驟，他認為，政府應該要成為相關創新技術和企業的堅強後盾，提供更多資源和政策支持，協助企業順利過渡到低碳經濟模式，政府不僅要重視技術創新，並在資源、法規及基礎設施上提供協助，讓企業在綠色轉型過程中，走得更穩、更遠，為我國永續淨零和未來創造更多可能性。

鄭正鈐說，很期待「綠色AI算力聯盟」能夠持續推動能源永續和AI算力的全球接軌，吸引更多企業加入，共同推動永續發展，期望看到更多創新技術和企業在政府的支持下，蓬勃發展，為台灣的低碳經濟和智慧科技貢獻力量。

綠色AI算力聯盟也點出中小企業主在碳盤查過程中遇到的困境，主要是因為許多中小企業資源有限，難以自行完成複雜的碳盤查工作，一來，企業主除了需要瞭解淨零碳排各項名詞解釋，二來，更面臨監測數據需要持續滾動更新等問題，因為企業員工的異動或離職，會影響到碳盤查工作的連續性和穩定性，就算是大企業，訓練員工進行碳盤查後，仍需持續更新培訓，以應對不斷變化的法規和技術要求，這些培訓工作，不僅冗長且複雜，對企業資源和管理能力更是關卡重重。

聯盟指出，根據環境部公告，我國特定行業如發電業、鋼鐵業和水泥業等企業需要進行碳盤查，並遵循相關法規定期提交碳排放數據。此外，金管會也要求上市櫃公司在年報中揭露溫室氣體排放量，聯盟提醒，為了應對這些要求，中小企業都應及早因應碳盤查需求，以避免未來因法規變動而導致的高額成本和營運風險。

另外，聯盟執行長袁易也強調，綠色算力所需的電力，來自於再生能源，要讓企業在進行碳盤查時能夠使用綠電，不僅簡化且能有效地幫助他們達成碳中和目標。聯盟進一步說明出，AI算力所需電力，都來自於將石化產品廢棄物、廚餘和畜牧業等廢棄物，轉化為再生能源，降低碳排放，除能減少廢棄物堆積問題，也為企業提供穩定綠電供應，同時降低能源成本。

▲「綠色 AI 算力聯盟」正式成軍，立委鄭正鈐及前立委蔡壁如都應邀出席。（圖／綠色AI算力聯盟提供）

▲「綠色 AI 算力聯盟」正式成軍，立委鄭正鈐及前立委蔡壁如都應邀出席。（圖／綠色AI算力聯盟提供）


 

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