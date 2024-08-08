變態「救援隊愛爸」棄養11喵星人　餓到大吃小...留滿屋屍骨

▲貓咪示意圖，非當事案件。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名林姓男子在網路上假冒「奶貓救援隊」的愛貓人士，向劉男收養了5隻剛出生的幼貓，並和自己原先養的6隻成貓養在一起，前年9月間，林男搬離租屋處時，竟將11隻貓兒全部棄養，2個月後房東才赫然發現屋內竟四處都是貓屍、貓骨，惡臭難聞，僅剩5隻成貓奄奄一息。屋主懷疑是貓兒遭棄養後，發生大貓吃小貓的慘劇，檢察官偵辦後，依違反動保法將林男起訴。

檢方指出，林姓男子是在前年8月間，在網路上向劉姓男子稱自己是「奶貓救援隊」的愛爸，希望能收養劉男手上剛出生的5隻小奶貓，劉男信以為真，就將5隻幼貓交給林男，並囑咐要將牠們養到斷奶，而且要經常回報飼養的情況。

不料，林男帶走幼貓後，和自己原本飼養的6隻成貓養在租屋處，過了一個多月，林男搬家時，竟將11隻貓全部棄置在租屋處，過了2個多月，屋主發現屋內臭氣衝天，打開門一看滿地都是貓屍、貓骨，僅剩5隻成貓奄奄一息，嚇得趕緊通報動保處安置還活著的貓，也懷疑是被棄養的貓兒因沒東西吃，所以發生大貓吃小貓的慘劇，因此也報警處理。

林男在偵訊時，坦承將貓兒棄養在租屋處，檢察官偵結依違反動保法將他起訴，並聲請簡易判決；另外，送出5隻幼貓的劉男也提告林男侵占罪，但林男辯稱5隻幼貓都罹癌死了，檢察官認為林男收養之初，並無法證明是出於詐取貓兒或將貓據為己有的主觀犯意，因此處分不起訴。