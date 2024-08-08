月薪35K！新北首度招考258名「行政清潔隊員」

▲新北市環保局清潔隊員。（圖／新北市政府提供）

記者黃聖庭／新北報導

新北市環保局首次招考258名候用行政清潔隊員，月薪3萬5千元，另同步招考職業衛生護理師，正取5名、候用5名，月薪4萬5千元。報名日期自今年8月29日上午8時起至31日下午6時止，一律採網路報名，歡迎有興趣的民眾踴躍報考。

環保局表示，行政清潔隊員協助清潔隊辦理各項薪資計算、差勤管理與清潔業務推動等行政作業，因新北市幅員廣大，考量市民人數、生活圈以及維持各區人力穩定，特將報名考區分為九大區，總計招考258名。

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環保局說明，另為妥善照顧清潔隊員健康，環保局招募職業衛生護理師5名，主要工作內容為定期辦理清潔隊員健康檢查及健康促進講座、協助職醫臨場服務、職業及一般傷病防治及其他健康促進事項，以增進清潔隊員職安衛及健康意識；本次預計招募正取5名、候用5名，辦公地點位於板橋，依勤務轄區分工負責各區清潔隊員健康管理。

環保局進一步提到，報考「儲備行政清潔隊員」須為具中華民國國籍，並設籍新北市滿4個月以上，年滿16歲（含）以上、高中職（含）以上學歷者；而「儲備職業衛生護理師」除了國籍及年齡外，另須領有國內外專科以上護理相關科系畢業證書、具護理師或護士資格且具2年以上相關實務工作經歷，並取得「從事勞工健康服務之職護與相關人員訓練課程」52小時時數者始得報考。

環保局補充，本次甄試採電腦測驗，以學科選擇題（包含「環保常識類題占70%」及「廉政及職業安全衛生類題占30%」）及術科office操作題進行考試，分別占總成績的40%及60%，「儲備行政清潔隊員」依電腦測驗成績加權後之總分排序確認候用資格；「儲備職業衛生護理師」於第一階段電腦測驗完畢後，取成績排序前20名進入第二階段面試，電腦測驗及面試成績加權各占總成績50%；電腦測驗學科及術科未加權成績，任一項低於50分者，均不予錄取進用。