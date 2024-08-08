藍白為釋憲案花186萬公帑請律師　吳思瑤：綠自掏腰包「感謝公益價」

▲ 吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國會改革法釋憲案日前於憲法法庭進行言詞辯論，相關的律師代表表現也受到各界關注。如今爆出相對機關立法院共花費186萬元律師費，而民眾黨所推派的律師林石猛更拿80萬元。對此，民進黨團幹事長吳思瑤說，綠營是自掏腰包請律師，而另外總統府、行政院、監察院，共四個聲請方的律師費，其實也都是遠低於市場的行情，是公益價。

吳思瑤指出，從立法院的機關代表乃至於聲請方的4個單位，確實都需要花費來請律師，但是經過媒體的披露，才知道委任律師的價格是天差地別，立法院透過四個採購案，已相對高昂的費用來聘任了四位律師代表，在作業上，在選任上，在花費上是否合理正當，社會可以公評。

吳思瑤說，兩相對照之下的，也就是四個聲請方，從總統府、行政院、監察院乃至於立法院黨團聘任律師的費用，其實是遠低於市場的行情，「這不是行情價，我要說這是友情價，這更是公益價」，幾位律師抱持著社會公益的出發點，他們為了伸張正義，為了捍衛民主憲政的秩序，他們挺身而出，其實這個過程所花費的時間，所準備的書狀所進行的沙盤推演、憲法法庭的攻防，其實所耗心血遠都超出於委任律師的費用，所以這非常無價，也就是難以來估價，非常感謝這幾位律師，他們的友情贊助，他們為正義站出來。

吳思瑤也批評，藍白的立委們推出一套違憲的法律，耗費了相當多的立法資源，立法委員都是領國家的薪水，卻領著國家薪水來制定出違反憲法的法律，而後引來了社會的運動，青鳥集結，這也耗損了非常多的社會資源，而最終憲法法庭的言詞辯論暫時處分的聲請，準備庭也都又要耗費相當高額的司法資源，所以民進黨團要特別強調，民進黨團委任的三位律師是民進黨團自掏腰包，沒有花國家的公帑，非常感謝幾位律師為正義站出來，他們的表現真的是最高品質，為了捍衛憲政秩序，感謝這些律師朋友們。