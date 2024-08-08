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混血兒子身世曝光！　73歲張紀中認：不是親骨肉

▲網傳張紀中將為老婆拍電影。（圖／翻攝自微博／張紀中）

▲73歲導演、製片張紀中2016年與前妻離婚，隔年就迎娶小31歲嬌妻杜星霖。（圖／翻攝自微博／張紀中）

記者鄭思楠／綜合報導

73歲導演、製片張紀中與前妻樊馨蔓2016年離婚，離婚不到1年，2017年娶走小31歲的助理杜星霖，兩人育有2子1女。雖然年紀已高，今年3月杜星霖驚喜宣布再次懷孕。不過日前有網友質疑混血的大兒子馬丁身世，張紀中夫妻倆7日在社群平台正面回應。

張紀中夫婦回應，大兒子馬丁並非張紀中的親生兒子，是杜星霖婚前試管生下。杜星霖表示，馬丁是她在婚前通過試管生下的，因為當時沒有適合生孩子的另一半，但又渴望有個自己的小孩，認為自己有能力，才去做了試管。

▲▼張紀中回應混血兒身分。（圖／翻攝自微博）

張紀中還回應了讓妻子高齡生產，他說，上一次長達13年的婚姻，對方並沒有為其生下孩子，這讓他心中有著很深的缺失和遺憾，自己才會選擇在73歲的時候讓42歲的妻子懷第四胎。

張紀中因執導製作金庸電視劇爆紅，滿頭白髮、蓄著白鬍的造型令人印象深刻。他的個人感情生活引起了公眾的廣泛關注，2016年與妻子樊馨蔓離婚，根據曝光的離婚協議，他給了前妻兩棟房子以及4000萬人民幣（約台幣1.75億元），3間影視公司股份（也轉移債務）、3輛汽車等，被視為「淨身出戶」。他再婚後轉型，夫妻做直播帶貨養家。

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