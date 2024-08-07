不想當兵！桃園23歲男「躲大陸2年」逾期不回台　下場慘了

▲徐姓役齡男子為了躲避兵役，竟申請出境大陸後一直滯留當地、逾期不歸。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

桃園1名23歲的徐姓男子於民國111年10月26日申請短期出境，依役男出境處理辦法規定，出境最長不得逾4個月，然而他竟意圖避免受常備兵徵集，出境後即滯留國外，經區公所以公示送達方式催告期應於1個月內返國接受徵兵處理，然均未獲置理，遭檢方提起公訴，法院審理後，判處徐男有期徒刑2月。全案仍可上訴。

判決書指出，徐男係役齡男子，其於民國111年10月26日申請短期出境，依役男出境處理辦法規定，出境最長不得逾4個月，其經核准出境之期間為111年10月26日起至112年2月26日止。詎徐男竟意圖避免受常備兵徵集，出境後即滯留國外，經桃園市桃園區公所分別於112年5月18日、112年5月18日以公示送達方式，催告其應於1個月內返國接受徵兵處理，然均未獲置理，迄今仍未接受徵兵處理。

上開犯罪事實，被告於桃園地檢署偵查中坦承不諱，遭檢方依妨害兵役治罪條例提起公訴。桃園地院審酌，被告意圖逃避兵役，以觀光名義申請核准短期出境後，屆期滯留大陸地區不歸，破壞兵役制度之公平性，妨害國家兵役之徵集及管理，損及潛在之國防動員兵力，所為非是。

桃園地院考量，徐男犯後坦承犯行，態度尚可，且先前無其他科刑紀錄，素行尚佳，暨被告供述犯罪動機和目的係在大陸地區就學、叔叔也稱被告經濟不佳之生活狀況等一切情狀，判處徐男有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。可上訴。

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