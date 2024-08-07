不只87！97%駕駛人路口未停車再開　1年釀200死2.5萬人受傷

▲枋寮警分局長林俊雄到市場向民眾宣導「路口停讓」觀念 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮分局轄內涵蓋4條重要省道台1線、台17線、台26線及台9線，省道道路筆直寬闊駕駛人易超速違規行駛，進而發生嚴重車禍事故，分局長林俊雄為有效防制交通事故發生，於暑假期間實查看這些路段防制車禍勤務，並呼籲各位駕駛人應遵守三不原則「不超速、不逼車、不無照」以維護行車安全。

枋寮警方說，根據統計，用路人行車至無號誌路口或閃光號誌路口時，有97%以上的駕駛人遇到閃光紅燈、「停」字路口不會停車再開，每年造成200多人死亡約2萬5千人受傷。

分局長因此前往轄內枋寮鄉人潮眾多之市場，向民眾宣導「路口停讓」觀念，提醒駕駛人遇有閃紅號誌及停止標誌、標線時，幹道車須減速慢行，支道車須減速至完全停止確認無車輛通過後再開；遇有「讓」之標誌標線時，支道車則須減速慢行或停車讓幹道車先行通過，方能再開等觀念，確保交通安全。

分局長林俊雄表示，為有效降低交通事故發生確保交通安全，警方將持續分析易肇事時間、地點及易違規態樣加強宣導及執法，執法主要目的是希望提升民眾交通安全觀念遵守法規；再次呼籲用路人「車輛慢看停 行人安全行」、「駕駛車輛行經路口時，應暫停禮讓行人」，以維護每一位用路人安全。