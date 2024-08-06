【廣編】期間限定新品登場！「Dr.Milker X 彼得好咖啡」打造國際級精品拿鐵

▲彼得好咖啡新品「極瓶．極品生乳拿鐵」，使用Dr.Milker調製而成。

圖、文／Dr.Milker提供

彼得好咖啡從選豆、杯測、烘焙直至端至顧客手上的每杯咖啡，都經過層層嚴謹把關，咖啡豆採用連續三年獲得ITCE國際茶咖啡品鑑大會「優勝及推薦獎章」的100%阿拉比卡豆，並選用德國百年工藝、烘豆機界的夢幻逸品「PROBAT」烘豆機自家新鮮烘焙，品飲一口即感受到不單調而層次豐富的醇厚，沉浸在美好的咖啡體驗。

拿鐵的靈魂是鮮乳，看著彼得好咖啡師從冰箱中拿出清亮剔透的玻璃瓶Dr.Milker，旋開盛裝著有亞洲第一瓶「iTi鑽石獎」美譽的限量汲取優質鮮乳，一整瓶細細倒入咖啡杯中精心調製為「極瓶．極品生乳拿鐵」，為濃郁富有層次的Espresso更增添乳香與絲滑口感，感受到職人的用心、季節的嬗遞，以及島嶼的風土魅力。

彼得好咖啡新品「極瓶．極品生乳拿鐵」即日起～8/31限定期間登場，每日限量供應，趕緊手刀到彼得好咖啡門市品嚐，以一杯最好的拿鐵開啟美好的一天，享受高級的咖啡品飲體驗！彼得好咖啡門市資訊：https://www.pbcafe.com.tw/pages/store-information